Актуальное расписание автобусов по Гатчине и Гатчинскому району

Город Гатчина. Городские маршруты. ПТ «Гатчинамаршруавто». Диспетчерская служба ПТ «Гатчинмаршрутавто»: 8-812-905-82-59. Не возобновлена работа маршрутов: - маршрут № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»; - маршрут № 29 «Варшавский вокзал- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)»; Возобновлена работа маршрута № 28, маршруты №№ 21 и 22 работают в обычном режиме, добавлены рейсы по маршруту № 27. Расписание по маршрутам: № 7 № 27 № 21 № 4 № 3 № 22 28 Варш.в-л Мариенбург (з-д Ленинец) Варш. в-л Рощинская Фермер Речной КУБУС ПИЯФ / ул. Изотова д. Химози Мариенбург з-д Ленинец Въезд (развилка) - м-н О'КЕЙ Аэродром- Варшавский в-л Ул. Урицкого Мариенбург, завод Ленинец 7-17 Э 7-55Э 7-30 7-30 6-35 ЧБ 6-40ЧБ 6-55ВБ 7-00 7-30 П 7-10Б 6-45Б интервал движения 15 мин. 7-20 Б 6-55 Б. 8-32 Э 9-10Э 7-55 7-55 7-05 ЧБ 7-10ЧБ 7-10 ФВБ 7-25/7-30 8-00 через ул. Нестерова до ПИЯФ 7-35 7-05Б 8-12 7-45 7-35 К 7-55 9-10 8-38 10-15 10-50 8-20 8-20 7-50 К 7-55К 8-20 7-55/8-00 8-30 П 7-50 7-25Б 10-00 9-32 15-22 15-55 8-45 8-45 8-45К 8-50 8-25/8-30 9-00 П 8-05 7-40* 10-50 10-25 16-37Э 17-15Э 9-10 9-10 9-05 9-35 8-55/9-00 9-30 8-28 8-05* 13-15 11-15 17-50 18-30 9-35 9-35 9-35 9-50 9-25/9-30 10-00 9-00 8-25* 14-15 13-45 19-07 19-45 10-00 10-00 10-25 10-25 10-00Б 10-30 9-23 8-50* 15-10 14-45 10-25 10-25 11-15 11-15 10-30Б 11-00 Б 9-50 9-13 16-20 15-35 10-50 10-50 12-00 12-05 11-00Б 11-30 ПБ 10-15 9-35 17-25 16-45 11-15 11-15 12-30 12-50 11-30Б 12-00 Б 10-40 10-10 18-20 18-50 11-40 11-35 13-25 13-30 13-20 11-55/12-00Б 12-30 ПБ 11-05 10-35 20-05 20-30 12-25 12-05 14-00 14-20Ф 12-55/13-00Б 13-30 Б 11-25 10-55 21-00 21-20 13-05 13-30 13-55 13-55 14-30 15-00 13-25/13-30Б 14-00 Б 11-50 11-15 14-20 14-20 15-10 15-15 15-40 ФЧБ 13-55/14-00 14-30 12-30 11-35 14-45 14-45 15-10 15-10 15-40 16-05 14-30 15-00 П 13-10 12-00 15-35 15-35 16-25 16-30 16-30 15-00 15-30 П 13-35 12-25 16-00 16-00 16-55 17-15 ЧБ 15-25/15-30 16-00 П 14-10 13-05 16-25 16-25 17-20 17-45 Ф 15-55/16-00 16-30 П 14-35 14-05 16-50 16-50 18-05 18-10 16-25/16-30 17-00 15-20 14-50 17-15 17-15 18-35 18-40 18-45 Ф 16-55/17-00 17-30 15-45 15-12 17-40 17-40 19-05 19-30 17-30 18-00 16-05 15-40 18-05 18-05 19-40 19-45 20-05 18-00 18-30 16-20 15-50 18-30 18-30 20-20 20-30 18-30 19-00 16-55 16-25 18-55 18-55 21-05 21-10 19-00 19-30 17-10 16-35 19-20 19-20 21-40 19-30 20-20 17-35 17-05 19-45 19-45 19-55 17-58 17-30 20-10 20-10 Ф- магазин «Фермер» 18-10 17-40 В- от Въезда 18-40 18-10 Ч – по ул. Чехова 19-15 18-45 К – по ул. Карла Маркса 07-00 от ул. Нестерова до ПИЯФ 19-30 19-00 Б – по будним дням 20-00 19-25 20-20 19-45 20-50 20-15 20-35 21-20





Гатчинский район. Пригородные маршруты. ИП Дронин Д.Ю. Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59. Действующее расписание: № 527 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово» Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Кобралово 06-55 09-10 13-40 08-00 10-05 14-40 16-05 18-10 17-00 19-10

Гатчинский район. Пригородные маршруты.

ООО «Транс-Балт».

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.

Не возобновлена работа маршрутов:

- маршрут № 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»;

- маршрут № 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»;

- маршрут № 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы»;

- маршрут № 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино».

С 25.05.2020 в полном объеме возобновляется работа маршрутов:

- № 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот- д. Малое Верево»,

- № 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Большие Колпаны».

- № 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»,

- № 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Терволово»,

- № 522 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово»,

- № 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»,

- № 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»,

- № 535 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»,

- № 536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы - д. Жабино».

Действующее расписание:

№ 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот- д. Малое Верево»

Расписание рейсов Дни отправления: ежедневно от г. Гатчина, ТЦ Пилот от д. Малое Верево 6-50* 10-25 14-40 18-15 6-50* 10-25 14-20 18-15 7-05* 10-40 15-00 18-35 7-05* 10-40 14-40 18-30 7-20* 11-00 15-20 18-55 7-20* 10-55 15-05 18-45 7-35 11-15 15-40 19-15 7-35 11-15 15-25 19-00 7-50 11-35 15-55 19-35 7-50 11-35 15-45 19-15 8-05 11-55 16-10 19-55 8-10 11-50 16-05 19-35 8-25 12-15 16-25 20-20 8-25 12-05 16-20 19-55 8-40 12-35 16-40 20-50 8-40 12-20 16-40 20-15 9-00 12-55 16-55 21-20 8-55 12-40 16-55 20-35 9-20 13-15 17-10 21-50 9-15 13-00 17-15 21-00 9-35 13-35 17-25 22-20 9-30 13-20 17-30 21-30 9-50 13-55 17-40 9-50 13-40 17-45 10-05 14-20 17-55 10-10 14-00 18-00

*кроме субботы и воскресенья

№ 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал–д. Большие Колпаны»

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал от д. Большие Колпаны 7-25 В Х 9-00 09-50 Х 6-50 В 8-00 В 9-30 11-00 12-00 13-10 10-25 11-30 12-30 15-00 В Х 16-25 17-15 В 13-40 Х 15-40 В Х 16-50 18-35 19-55 17-50 В Х 19-15 20-20

В-рейс до д. Вопша (от д. Вопша)

Х-заезд в микрорайон Химози

№ 516 «г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Прибытково»

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал от д. Прибытково 7-20 14-35 19-05 8-18 15-32 20-02

№ 516А «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Меньково»

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал От Меньково 6-40 10-50 17-20 7-30 11-25 18-10 20-47 21-20

№ 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал от п.Тайцы 06-40* 07-50 09-10 07-15* 08-25 09-45 10-30 11-50 14-10 11-20 12-30 14-50 15-30 17-00 18-20 16-15 17-40 19-00

*кроме воскресенья

№ 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Терволово»

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал От Терволово 5-40 6-10* 6-30 6-35 7-00* 7-30 7-30* И 8-20 10-50 8-05* И 9-20 11-50 13-30 16-20 17-50 14-20 17-10 18-45 18-25 20-15 19-15 21-00

*кроме субботы и воскресенья

И - рейс до д. Ивановки (от д. Ивановки) с заездом в п. Пудость (ул. Зайончковского, разворотная площадка. Кроме дней школьных каникул.)

Порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок.

№ 522 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Тойворово 5-40* 6-30 8-00 8-50 6-35* 7-25 9-00 9-50 10-15 10-50 11-20 12-25 11-05 11-40 12-10 13-20 14-15 15-00 15-40 16-40 15-05 15-50 16-30 17-30 17-20 18-20 19-15 20-05 18-20 19-10 20-05 20-55 21-40 22-30

*кроме воскресенья

№ 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Луйсковицы 5-25 16-30 17-40 18-40 21-15 6-20 17-30 18-40 19-40 22-10

№ 523 а «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Яськелево 9-35 12-05 19-25 10-30 13-10 20-25

№ 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Н. Учхоз 5-40 7-50 11-20 14-55 17-45 6-10 8-25 12-00 15-35 18-25 6-05 8-10 11-45 15-45 18-40 6-35 8-50 12-25 16-25 19-15 6-45 8-40 13-00 16-10 19-10 7-15 9-15 13-40 16-50 19-50 7-00 10-00 13-30 17-15 20-20 7-35 10-45 14-10 17-55 20-50 7-15 10-25 14-30 17-30 7-55 11-05 15-10 18-10

№ 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Раболово 6-15 7-20 7-22 8-30 14-30** 15-40

** заезд Луйсковицы

№ 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Батово 05-40 08-10 12-00 06-35 09-25 13-20 14-55* 18-40 20-10* 16-27 19-40 21-00

*заезд Кащенко

№ 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тихковицы»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Тихковицы 7-10** 8-05**

**заезд Кащенко

№ 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Вырицы 6-30* 7-00 7-45 7-23* 7-52** 8-47 8-45 9-25 10-05 9-42** 10-22 11-02 11-00 11-50 12-50 11-53 12-42 13-52 13-40** 15-00** 15-40 14-37 15-52 16-32 16-45 17-25 18-10 17-42 18-22 19-02 18-50 19-40 19-43 20-42

*кроме субботы и воскресенья

**заезд Карташевская

№ 535 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»

Дни отправления Расписание рейсов Дни отправления: ежедневно от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Новый Свет будние дни 5-20 9-00 14-00 18-10 5-20 9-25 14-20* 18-35 5-40 9-15 14-15 18-20 5-40 9-35 14-30 18-45 5-50 9-30 14-30 18-30 6-00 9-50 14-50 18-55 6-10 9-45 14-45 18-40 6-20 10-00 15-05 19-05 6-20 10-00 15-00 18-50 6-40 10-20 15-20 19-15 6-30 10-15 15-15 19-00 6-55 10-35 15-35 19-25 6-40 10-30 15-30 19-10 7-05 10-50 15-50 19-35 6-50 10-45 15-45 19-20 7-15 11-05 16-05 19-45 7-00 11-00 16-00 19-40 7-25 11-20 16-20 19-55 7-10 11-15 16-15 20-00 7-35 11-35 16-35 20-15 7-20* 11-30 16-30 20-20 7-45 11-50 16-50 20-35 7-30 11-45 16-40 20-40 7-55 12-05 17-05 20-55 7-40 12-00 16-50 21-05 8-05 12-20 17-15 21-15 7-50 12-15 17-00 21-35 8-15 12-35 17-20* 21-40 8-00 12-30 17-10 22-05 8-25 12-50 17-35 22-05 8-10 12-45 17-20 22-40 8-35 13-05 17-45 22-35 8-20 13-00 17-30 8-45 13-20 17-55 23-00 8-30 13-15 17-40 8-55 13-35 18-05 8-40 13-30 17-50 9-05 13-50 18-15 8-50 13-45 18-00 9-15 14-05 18-25 выходные дни 5-15 9-45 14-00 18-15 5-40 10-15 14-30 18-45 5-45 10-00 14-15 18-30 6-10 10-30 14-45 19-00 6-00 10-15 14-30 18-45 6-25 10-45 15-00 19-15 6-15 10-30 14-45 19-00 6-45 11-00 15-15 19-30 6-30 10-45 15-00 19-15 7-00 11-15 15-30 19-45 6-45 11-00 15-15 19-30 7-15 11-30 15-45 20-00 7-00 11-15 15-30 19-45 7-30 11-45 16-00 20-15 7-15 11-30 15-45 20-00 7-45 12-00 16-15 20-30 7-30* 11-45 16-00 20-20 8-00 12-15 16-30 20-50 7-45 12-00 16-15 20-40 8-15 12-30 16-45 21-10 8-00 12-15 16-30 21-05 8-30 12-45 17-00 21-35 8-15 12-30 16-45 21-35 8-45 13-00 17-15 22-05 8-30 12-45 17-00 22-00 9-00 13-15 17-30 22-20 8-45 13-00 17-15 22-40 9-15 13-30 17-45 23-00 9-00 13-15 17-30 9-30 13-45 18-00 9-15 13-30 17-45 9-45 14-00 18-15 9-30 13-45 18-00 10-00 14-15* 18-30

*заезд к д. Малое Замостье (кроме воскресенья)

№ 536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы - д. Жабино»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Жабино/ д. Низковицы 6-40 7-55 9-50 13-25* 7-35* 9-05 11-05 14-35 14-45* 16-20 20-25 16-00 17-35 21-35

*заезд в д. Сяськелево (кроме воскресенья)

№ 537 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п.Тайцы 6-55 12-40 16-55 7-50 13-40 18-10 19-10 20-00

№ 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино»

Расписание рейсов (п. Сусанино) от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Сусанино 15-35 20-15 16-30 21-20

Расписание рейсов (заезд в п. Семрино) от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Семрино 8-25 11-40 9-05 18-25 17-35 12-30

№ 539 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от д. Шпаньково 6-50 13-08 17-27 19-30* 8-15* 14-08 18-25 20-25

*заезд Кащенко

№ 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз»

Расписание рейсов от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Новый Учхоз 6-30 9-57 17-35 7-16 10-40 18-20

Сиверский филиал.

Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в пгт. Сиверский: 44-354

Не возобновлена работа маршрутов:

- маршрут № 1 «п. Сиверский - д. Новосиверская»;

- маршрут № 123 «п. Вырица- д. Мины»;

- маршрут № 504А «п. Вырица - д. Каушта»;

- маршрут № 507А «п.Сиверский - д. Симанково»;

- маршрут № 512 «п. Вырица - д. Нестерково»;

Возобновлена работа маршрутов:

- № 502 «п. Сиверский - д. Ляды»;

- № 503 «п. Сиверский - п. Вырица»;

- № 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»;

- № 121Т «п. Сиверский-д. Батово»

- № 151Д «п. Дружная Горка - г. Гатчина».

Увеличено количество рейсов по маршруту № 151Т «п. Сиверский - г. Гатчина».

Действующее расписание:

№ 2 «п. Сиверский – д. Белогорка»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Белогорка 5-50 по Вокзальной 8-30 П 17-40 6-00 по кругу 8-55 П 18-00 6-20 по Вокзальной 10-10 20-00 6-35 по кругу 10-30 20-20 по Вокзальной 6-50 кр воскр. по Вокзальной, П 11-45 7-00 кр воскр. по кругу, П 12-10 7-05 П 13-05 7-20 П 13-30 7-40 П 15-10 8-05 П 15-35

П – заезд к поликлинике

№ 500 «п. Сиверский – д. Батово»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Батово 5-15 6-40 7-55 10-55 5-45 7-10 8-25 11-20 11-50 15-10 17-45 20-55 12-25 15-40 18-10 21-20 21-50 22-20

№ 502 «п. Сиверский – д. Ляды»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Ляды 7-05 10-10 14-25 15-45 7-45 10-45 15-00 16-25 17-40 18-10

№ 503 «п. Сиверский – п. Вырица»

Расписание рейсов от п. Сиверский от п. Вырица 6-16 8-10 11-30 13-36 7-05 9-00 12-15 15-55 16-45 18-10 17-25 18-50

№ 505 «п. Сиверский – д. Дружная Горка»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Дружная Горка 9-15 12-10 17-10 20-55 9-40 12-40 17-35 21-25

№ 506 «п. Сиверский – д. Белогорка»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Белогорка 6-30 7-40

№ 506 А «п. Сиверский – д. Изора»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Изора 5-00 10-50 21-50 5-45 11-40 22-30

№ 507 «п. Сиверский – д. Симанково»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Симанково 15-10 18-05 15-50 18-50

№ 511 «п. Сиверский – д. Лесничество»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Лесничество 5-55 6-50 7-40 8-30 6-25 7-10 8-05 8-55 10-55 13-05 15-10 18-40 11-20 13-25 15-35 19-00 20-55 21-20

№ 151Т «п. Сиверский - г. Гатчина»

Расписание рейсов от п. Сиверский от г. Гатчины 5-50 7-00 7-55 8-05 до Варш. в-ла 6-50 8-05 9-05 10-20 9-10 10-10 11-00* 11-20 11-15 12-00* 12-20 12-40 11-40 12-20 13-50 14-50 13-30 15-00 16-05 17-30 16-20 17-10 17-30 18-35 18-20 18-40 19-45 21-00 20-05 21-00 21-20 22-15

*кроме субботы и восресенья

№ 151Д «п. Дружная Горка - г. Гатчина»

п. Дружная горка д. Белогорка г. Гатчина 6-15 кр. воскр. 6-25 кр. воскр. 8-10 кр. воскр. 9-35 9-45 11-00 13-25 13-35 15-00 16-20 16-30 18-00 19-15 19-25 20-35

№ 4Т «п. Сиверский - д. Межно»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Межно 6-25 9-00 19-40 6-35 9-10 19-50 7-00 9-30 20-00 7-10 9-40 20-10 7-20 12-25 7-25 12-35 7-40 13-25 7-50 13-35 8-00 16-45 8-10 16-55 8-30 17-40 8-40 17-50

* кроме субботы и воскресенья

№ 513 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское»

Расписание рейсов от г.Гатчины, Варшавский вокзал от с. Никольское 9-00 10-20 11-40 14-05 9-40 11-00 12-40 15-00 16-30 18-10 17-20 19-10

№ 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»

Расписание рейсов от п. Сиверский от д. Дружная Горка 7-35 8-30 10-10 12-55 8-00 8-55 10-35* 13-20 14-25 15-30 16-45 17-35 14-50 15-50 17-10 18-00*

*мимо кладбища

№ 121Т «п. Сиверский - д. Батово», только в будние дни