Актуальное расписание автобусов по Гатчине и Гатчинскому району

Актуальное расписание автобусов по Гатчине и Гатчинскому району

В Гатчине возобновлена работа маршрута № 28, маршруты №№ 21 и 22 работают в обычном режиме, добавлены рейсы по маршруту № 27. В Гатчинском районе с 25 мая в полном объеме возобновляются работа маршрутов: №107, 514, 517, 518, 522, 531, 534, 535, 536, 502, 503, 120Т, 121Т и 151Д.

Рубрики : Дороги     22 May 2020

Город Гатчина. Городские маршруты.

ПТ «Гатчинамаршруавто».

Диспетчерская служба ПТ «Гатчинмаршрутавто»: 8-812-905-82-59.

Не возобновлена работа маршрутов:

- маршрут № 8 «НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ) - ул. Нестерова»;

- маршрут № 29 «Варшавский вокзал- ул. Рощинская- НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)»;

Возобновлена работа маршрута № 28, маршруты №№ 21 и 22 работают в обычном режиме, добавлены рейсы по маршруту № 27.

Расписание по маршрутам:

№ 7

№ 27

№ 21

№ 4

№ 3

№ 22

28

Варш.в-л

Мариенбург (з-д Ленинец)

Варш.

в-л

Рощинская

Фермер

Речной

КУБУС

ПИЯФ /   ул. Изотова

д. Химози

Мариенбург з-д Ленинец

Въезд (развилка) - м-н О'КЕЙ

Аэродром- Варшавский в-л

Ул. Урицкого

Мариенбург, завод Ленинец

7-17 Э

7-55Э

7-30

7-30

6-35 ЧБ

6-40ЧБ

6-55ВБ

7-00

7-30 П

7-10Б

6-45Б

интервал

движения

15

мин.

7-20 Б

6-55 Б.

8-32 Э

9-10Э

7-55

7-55

7-05 ЧБ

 

7-10ЧБ

7-10 ФВБ

7-25/7-30

8-00 через ул. Нестерова до ПИЯФ

7-35

7-05Б

8-12

7-45

7-35 К

7-55

9-10

8-38

10-15

10-50

8-20

8-20

7-50 К

7-55К

8-20

7-55/8-00

8-30 П

7-50

7-25Б

10-00

9-32

15-22

15-55

8-45

8-45

 

8-45К

8-50

8-25/8-30

9-00 П

8-05

7-40*

10-50

10-25

16-37Э

17-15Э

9-10

9-10

 

9-05

9-35

8-55/9-00

9-30

8-28

8-05*

13-15

11-15

17-50

18-30

9-35

9-35

 

9-35

9-50

9-25/9-30

10-00

9-00

8-25*

 

14-15

13-45

19-07

19-45

10-00

10-00

 

10-25

10-25

10-00Б

10-30

9-23

8-50*

15-10

14-45

10-25

10-25

 

11-15

11-15

10-30Б

11-00 Б

9-50

9-13

16-20

15-35

10-50

10-50

 

12-00

12-05

11-00Б

11-30 ПБ

10-15

9-35

17-25

16-45

11-15

11-15

 

12-30

12-50

11-30Б

12-00 Б

10-40

10-10

18-20

18-50

11-40

11-35

13-25

13-30

13-20

11-55/12-00Б

12-30 ПБ

11-05

10-35

20-05

20-30

12-25

12-05

 

14-00

14-20Ф

12-55/13-00Б

13-30 Б

11-25

10-55

21-00

21-20

13-05

13-30

13-55

13-55

14-30

15-00

13-25/13-30Б

14-00 Б

11-50

11-15

 

 

14-20

14-20

15-10

15-15

15-40 ФЧБ

13-55/14-00

14-30

12-30

11-35

 

 

14-45

14-45

15-10

15-10

15-40

16-05

14-30

15-00 П

13-10

12-00

 

 

15-35

15-35

16-25

16-30

16-30

15-00

15-30 П

13-35

12-25

 

 

16-00

16-00

16-55

17-15 ЧБ

15-25/15-30

16-00 П

14-10

13-05

 

 

16-25

16-25

17-20

17-45 Ф

15-55/16-00

16-30 П

14-35

14-05

 

 

16-50

16-50

18-05

18-10

16-25/16-30

17-00

15-20

14-50

 

 

17-15

17-15

18-35

18-40

18-45 Ф

16-55/17-00

17-30

15-45

15-12

 

 

17-40

17-40

19-05

19-30

17-30

18-00

16-05

15-40

 

 

18-05

18-05

19-40

19-45

20-05

18-00

18-30

16-20

15-50

 

 

18-30

18-30

20-20

20-30

18-30

19-00

16-55

16-25

 

 

18-55

18-55

21-05

21-10

19-00

19-30

17-10

16-35

 

 

19-20

19-20

21-40

19-30

20-20

17-35

17-05

 

 

19-45

19-45

19-55

 

17-58

17-30

 

 

20-10

20-10

Ф- магазин «Фермер»

18-10

17-40

 

 

В- от Въезда

18-40

18-10

 

 

 

 

 

 

Ч – по ул. Чехова

19-15

18-45

 

 

 

 

 

 

К – по ул. Карла Маркса

07-00 от ул. Нестерова до ПИЯФ

19-30

19-00

 

 

 

 

 

 

Б – по будним дням

20-00

19-25

 

 

 

 

 

 

 

 

20-20

19-45

 

 

 

 

 

 

 

 

20-50

20-15

 

 

 

 

 

 

 

 

20-35

 

 

 

 

 

 

 

 

21-20

 

 

 

 

 

 

                   


Гатчинский район. Пригородные маршруты.

ИП Дронин Д.Ю.

Диспетчерская служба: 8-812-905-82-59.

Действующее расписание:

№ 527 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Кобралово»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Кобралово

06-55

09-10

13-40

08-00

       10-05

14-40

16-05

18-10

 

17-00

19-10

 

 

Гатчинский район. Пригородные маршруты.

ООО «Транс-Балт».

Единая служба по работе с гражданами ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10.

Не возобновлена работа маршрутов:

- маршрут № 519 «ж/д ст. Пудость-пос. Пудость»;

- маршрут № 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»;

- маршрут № 542 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Туганицы»;

- маршрут № 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз – п. Елизаветино».

С 25.05.2020 в полном объеме возобновляется работа маршрутов:

- № 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот- д. Малое Верево»,

- № 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Большие Колпаны».

- № 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»,

- № 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Терволово»,

- № 522 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово»,

- № 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»,

- № 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»,

- № 535 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»,

- № 536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы - д. Жабино».

 

Действующее расписание:

 

№ 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТЦ Пилот- д. Малое Верево»

 

Расписание рейсов

Дни отправления:  ежедневно

от г. Гатчина, ТЦ Пилот

от д. Малое Верево

6-50*

10-25

14-40

18-15

6-50*

10-25

14-20

18-15

7-05*

10-40

15-00

18-35

7-05*

10-40

14-40

18-30

7-20*

11-00

15-20

18-55

7-20*

10-55

15-05

18-45

7-35

11-15

15-40

19-15

7-35

11-15

15-25

19-00

7-50

11-35

15-55

19-35

7-50

11-35

15-45

19-15

8-05

11-55

16-10

19-55

8-10

11-50

16-05

19-35

8-25

12-15

16-25

20-20

8-25

12-05

16-20

19-55

8-40

12-35

16-40

20-50

8-40

12-20

16-40

20-15

9-00

12-55

16-55

21-20

8-55

12-40

16-55

20-35

9-20

13-15

17-10

21-50

9-15

13-00

17-15

21-00

9-35

13-35

17-25

22-20

9-30

13-20

17-30

21-30

9-50

13-55

17-40

 

9-50

13-40

17-45

 

10-05

14-20

17-55

 

10-10

14-00

18-00

 

*кроме субботы и воскресенья

 

№ 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал–д. Большие Колпаны»

 

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Большие Колпаны

7-25 В Х

9-00

09-50 Х

6-50 В

8-00 В

9-30

11-00

12-00

13-10

10-25

11-30

12-30

15-00 В Х

16-25

17-15 В

13-40 Х

15-40 В Х

16-50

18-35

19-55

 

17-50 В Х

19-15

20-20

 

 

 

 

 

 

В-рейс до д. Вопша (от д. Вопша)

Х-заезд в микрорайон Химози

 

№ 516 «г.Гатчина, Варшавский вокзал – д. Прибытково»

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Прибытково

7-20

14-35

19-05

8-18

15-32

20-02

 

 

№ 516А  «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Меньково»

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

От Меньково

6-40

10-50

17-20

7-30

11-25

18-10

20-47

 

 

21-20

 

 

 

 

№ 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»

 

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от п.Тайцы

06-40*

07-50

09-10

07-15*

08-25

09-45

10-30

11-50

14-10

11-20

12-30

14-50

15-30

17-00

18-20

16-15

17-40

19-00

*кроме воскресенья

 

 

№ 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Терволово»

 

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

От Терволово

5-40

6-10*

6-30

6-35

7-00*

7-30

7-30* И

8-20

10-50

8-05* И

9-20

11-50

13-30

16-20

17-50

14-20

17-10

18-45

18-25

20-15

 

19-15

21-00

 

*кроме субботы и воскресенья

И - рейс до д. Ивановки (от д. Ивановки) с заездом в п. Пудость (ул. Зайончковского, разворотная площадка. Кроме дней школьных каникул.)

Порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок.

 

№ 522 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово»

 

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Тойворово

5-40*

6-30

8-00

8-50

6-35*

7-25

9-00

9-50

10-15

10-50

11-20

12-25

11-05

11-40

12-10

13-20

14-15

15-00

15-40

16-40

15-05

15-50

16-30

17-30

17-20

18-20

19-15

20-05

18-20

19-10

20-05

20-55

21-40

 

 

 

22-30

 

 

 

*кроме воскресенья

 

№ 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Луйсковицы

5-25

16-30

17-40

18-40

21-15

6-20

17-30

18-40

19-40

22-10

 

№ 523 а «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Яскелево»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Яськелево

9-35

12-05

19-25

10-30

13-10

20-25

 

№ 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Н. Учхоз»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Н. Учхоз

5-40

7-50

11-20

14-55

17-45

6-10

8-25

12-00

15-35

18-25

6-05

8-10

11-45

15-45

18-40

6-35

8-50

12-25

16-25

19-15

6-45

8-40

13-00

16-10

19-10

7-15

9-15

13-40

16-50

19-50

7-00

10-00

13-30

17-15

20-20

7-35

10-45

14-10

17-55

20-50

7-15

10-25

14-30

17-30

 

7-55

11-05

15-10

18-10

 

 

 

 

 

 

№ 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Раболово

6-15

7-20

7-22

8-30

14-30**

15-40

** заезд Луйсковицы

 

 

№ 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»

 

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Батово

05-40

08-10

12-00

06-35

09-25

13-20

14-55*

18-40

20-10*

16-27

19-40

21-00

*заезд Кащенко

 

 

№ 532 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Тихковицы»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Тихковицы

7-10**

8-05**

**заезд Кащенко

 

№ 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»

 

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Вырицы

6-30*

7-00

7-45

7-23*

7-52**

8-47

8-45

9-25

10-05

9-42**

10-22

11-02

11-00

11-50

12-50

11-53

12-42

13-52

13-40**

15-00**

15-40

14-37

15-52

16-32

16-45

17-25

18-10

17-42

18-22

19-02

18-50

19-40

 

19-43

20-42

 

*кроме субботы и воскресенья

**заезд Карташевская

 

№ 535 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»

 

Дни отправления

Расписание рейсов

Дни отправления:  ежедневно

 

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Новый Свет

будние дни

5-20

9-00

14-00

18-10

5-20

9-25

14-20*

18-35

 

5-40

9-15

14-15

18-20

5-40

9-35

14-30

18-45

 

5-50

9-30

14-30

18-30

6-00

9-50

14-50

18-55

 

6-10

9-45

14-45

18-40

6-20

10-00

15-05

19-05

 

6-20

10-00

15-00

18-50

6-40

10-20

15-20

19-15

 

6-30

10-15

15-15

19-00

6-55

10-35

15-35

19-25

 

6-40

10-30

15-30

19-10

7-05

10-50

15-50

19-35

 

6-50

10-45

15-45

19-20

7-15

11-05

16-05

19-45

 

7-00

11-00

16-00

19-40

7-25

11-20

16-20

19-55

 

7-10

11-15

16-15

20-00

7-35

11-35

16-35

20-15

 

7-20*

11-30

16-30

20-20

7-45

11-50

16-50

20-35

 

7-30

11-45

16-40

20-40

7-55

12-05

17-05

20-55

 

7-40

12-00

16-50

21-05

8-05

12-20

17-15

21-15

 

7-50

12-15

17-00

21-35

8-15

12-35

17-20*

21-40

 

8-00

12-30

17-10

22-05

8-25

12-50

17-35

22-05

 

8-10

12-45

17-20

22-40

8-35

13-05

17-45

22-35

 

8-20

13-00

17-30

 

8-45

13-20

17-55

23-00

 

8-30

13-15

17-40

 

8-55

13-35

18-05

 

 

8-40

13-30

17-50

 

9-05

13-50

18-15

 

 

8-50

13-45

18-00

 

9-15

14-05

18-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выходные дни

5-15

9-45

14-00

18-15

5-40

10-15

14-30

18-45

 

5-45

10-00

14-15

18-30

6-10

10-30

14-45

19-00

 

6-00

10-15

14-30

18-45

6-25

10-45

15-00

19-15

 

6-15

10-30

14-45

19-00

6-45

11-00

15-15

19-30

 

6-30

10-45

15-00

19-15

7-00

11-15

15-30

19-45

 

6-45

11-00

15-15

19-30

7-15

11-30

15-45

20-00

 

7-00

11-15

15-30

19-45

7-30

11-45

16-00

20-15

 

7-15

11-30

15-45

20-00

7-45

12-00

16-15

20-30

 

7-30*

11-45

16-00

20-20

8-00

12-15

16-30

20-50

 

7-45

12-00

16-15

20-40

8-15

12-30

16-45

21-10

 

8-00

12-15

16-30

21-05

8-30

12-45

17-00

21-35

 

8-15

12-30

16-45

21-35

8-45

13-00

17-15

22-05

 

8-30

12-45

17-00

22-00

9-00

13-15

17-30

22-20

 

8-45

13-00

17-15

22-40

9-15

13-30

17-45

23-00

 

9-00

13-15

17-30

 

9-30

13-45

18-00

 

 

9-15

13-30

17-45

 

9-45

14-00

18-15

 

 

9-30

13-45

18-00

 

10-00

14-15*

18-30

 

 *заезд к д. Малое Замостье (кроме воскресенья)

 

№ 536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы - д. Жабино»

 

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Жабино/ д. Низковицы

6-40

7-55

9-50

13-25*

7-35*

9-05

11-05

14-35

14-45*

16-20

20-25

 

16-00

17-35

21-35

 

*заезд в д. Сяськелево (кроме воскресенья)

 

№ 537 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п.Тайцы

6-55    

12-40

16-55

7-50

13-40

18-10

19-10

 

 

20-00

 

 

 

№ 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Сусанино»

Расписание рейсов

(п. Сусанино)

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Сусанино

15-35

20-15

16-30

21-20

 

Расписание рейсов

(заезд в п. Семрино)

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Семрино

8-25

11-40

9-05

18-25

17-35

 

12-30

 

 

№ 539 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»

 

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от д. Шпаньково

6-50

13-08

17-27

19-30*

8-15*

14-08

18-25

20-25

 

*заезд Кащенко

 

№ 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз»

Расписание рейсов

от г. Гатчины, Варшавский вокзал

от п. Новый Учхоз

6-30

9-57

17-35

7-16

10-40

18-20

 

Сиверский филиал.

Диспетчерская служба ООО «Транс-Балт» в пгт. Сиверский: 44-354

Не возобновлена работа маршрутов:

- маршрут № 1 «п. Сиверский - д. Новосиверская»;

- маршрут № 123 «п. Вырица- д. Мины»;

- маршрут № 504А «п. Вырица - д. Каушта»;

- маршрут № 507А «п.Сиверский - д. Симанково»;

- маршрут № 512 «п. Вырица - д. Нестерково»;

Возобновлена работа маршрутов:

- № 502 «п. Сиверский - д. Ляды»;

- № 503 «п. Сиверский -   п. Вырица»;

- № 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»;

- № 121Т «п. Сиверский-д. Батово»

- № 151Д «п. Дружная Горка - г. Гатчина».

 

Увеличено количество рейсов по маршруту № 151Т «п. Сиверский - г. Гатчина».

 

Действующее расписание:

№ 2 «п. Сиверский – д. Белогорка»

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Белогорка

5-50 по Вокзальной

8-30 П

17-40

6-00 по кругу

8-55 П

18-00

6-20 по Вокзальной

10-10

20-00

6-35 по кругу

10-30

20-20 по Вокзальной

6-50 кр воскр. по Вокзальной, П

11-45

 

7-00 кр воскр. по кругу, П

12-10

 

7-05 П

13-05

 

7-20 П

13-30

 

7-40 П

15-10

 

8-05 П

15-35

 

П – заезд к поликлинике

 

№ 500 «п. Сиверский – д. Батово»

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Батово

5-15

   6-40

7-55

10-55

5-45

   7-10

   8-25

11-20

11-50

15-10

17-45

20-55

12-25

15-40

18-10

21-20

21-50

 

 

 

22-20

 

 

 

 

№ 502 «п. Сиверский – д. Ляды»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Ляды

7-05

10-10

14-25

15-45

7-45

10-45

15-00

16-25

17-40

 

 

 

18-10

 

 

 

 

№ 503 «п. Сиверский – п. Вырица»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от п. Вырица

6-16

8-10

11-30

13-36

7-05

9-00

12-15

15-55

16-45

18-10

 

 

17-25

18-50

 

 

 

№ 505 «п. Сиверский – д. Дружная Горка»

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Дружная Горка

9-15

12-10

17-10

20-55

9-40

12-40

17-35

21-25

 

№ 506 «п. Сиверский – д. Белогорка»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Белогорка

6-30

7-40

 

№ 506 А «п. Сиверский – д. Изора»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Изора

5-00

10-50

21-50

 

5-45

11-40

22-30

 

 

№ 507 «п. Сиверский – д. Симанково»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Симанково

15-10

18-05

15-50

18-50

 

№ 511 «п. Сиверский – д. Лесничество»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Лесничество

5-55

6-50

7-40

8-30

6-25

7-10

8-05

8-55

10-55

13-05

15-10

18-40

11-20

13-25

15-35

19-00

20-55

 

 

 

21-20

 

 

 

 

 

 

№ 151Т «п. Сиверский - г. Гатчина»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от г. Гатчины

5-50

7-00

7-55

8-05

до Варш. в-ла

6-50

8-05

9-05

10-20

9-10

10-10

11-00*

11-20

11-15

12-00*

12-20

12-40

11-40

12-20

13-50

14-50

13-30

15-00

16-05

17-30

16-20

17-10

17-30

18-35

18-20

18-40

19-45

21-00

20-05

21-00

 

 

21-20

22-15

 

 

*кроме субботы и восресенья

 

№ 151Д «п. Дружная Горка - г. Гатчина»

 

п. Дружная горка

д. Белогорка

г. Гатчина

6-15 кр. воскр.

6-25 кр. воскр.

8-10 кр. воскр.

9-35

9-45

11-00

13-25

13-35

15-00

16-20

16-30

18-00

19-15

19-25

20-35

 

№ 4Т «п. Сиверский - д. Межно»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Межно

6-25

9-00

19-40

6-35

9-10

19-50

        7-00

      9-30

20-00

7-10

9-40

20-10

7-20

12-25

 

7-25

12-35

 

7-40

13-25

 

7-50

13-35

 

8-00

16-45

 

8-10

16-55

 

8-30

17-40

 

8-40

17-50

 

* кроме субботы и воскресенья

 

 

№ 513 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское»

 

Расписание рейсов

от г.Гатчины, Варшавский вокзал

от с. Никольское

9-00

10-20

11-40

14-05

9-40

11-00

12-40

15-00

16-30

18-10

 

 

17-20

19-10

 

 

 

 

№ 120Т «п. Сиверский - д. Дружная Горка»

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Дружная Горка

7-35

8-30

10-10

12-55

8-00

8-55

10-35*

13-20

14-25

15-30

16-45

17-35

14-50

15-50

17-10

18-00*

*мимо кладбища

 

№ 121Т «п. Сиверский - д. Батово», только в будние дни

 

Расписание рейсов

от п. Сиверский

от д. Батово

6-00

6-30

7-30

8-35

10-10

6-25

7-00

8-00

9-00

10-35

14-25

15-45

17-20

18-40

 

14-50

16-20

17-50

19-00

 

 

 

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