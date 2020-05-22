Дан старт региональному фотоконкурсу «Моя семья из Ленинградской области»

Согласно
задумке организаторов, конкурс будет способствовать развитию творческого
потенциала у детей и подростков региона, а также внесет вклад в развитие
морально-нравственных качеств молодого поколения.
На
фотоконкурс могут быть представлены репортажные и жанровые фотографии, портреты
(индивидуальные и групповые). Возраст и уровень подготовки автора (авторов) не
имеют значения.
Главные
требования - соответствие заявленной теме, оригинальность сюжета, а также
хорошее качество исполнения.
- Крепкая
семья формирует личность ребенка. Именно она является залогом его правильного
поведения в обществе. Только в крепкой семье может вырасти счастливый человек,
потому что он ощущает родительскую любовь и заботу, - уверена координатор
проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья в Ленинградской области, депутат
Законодательного собрания Людмила Тептина. - Каждый из нас бережно хранит в
своем сердце воспоминания детства. Радостные и светлые. Они служат мостиком, который
связывает нас сегодняшних, взрослых и солидных, с теми маленькими детьми,
которыми мы были когда-то.
Работы
принимаются в период с 1 июня по 5 июля 2020 года на электронную почту: mm.gindin@gmail.com
с пометкой - «На фотоконкурс проекта «Крепкая семья». Необходимо указать ФИО
участника, район Ленинградской области, контактный телефон для связи.
Фото: https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_7742