Дан старт региональному фотоконкурсу «Моя семья из Ленинградской области»

Согласно задумке организаторов, конкурс будет способствовать развитию творческого потенциала у детей и подростков региона, а также внесет вклад в развитие морально-нравственных качеств молодого поколения.

На фотоконкурс могут быть представлены репортажные и жанровые фотографии, портреты (индивидуальные и групповые). Возраст и уровень подготовки автора (авторов) не имеют значения.

Главные требования - соответствие заявленной теме, оригинальность сюжета, а также хорошее качество исполнения.

- Крепкая семья формирует личность ребенка. Именно она является залогом его правильного поведения в обществе. Только в крепкой семье может вырасти счастливый человек, потому что он ощущает родительскую любовь и заботу, - уверена координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья в Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Людмила Тептина. - Каждый из нас бережно хранит в своем сердце воспоминания детства. Радостные и светлые. Они служат мостиком, который связывает нас сегодняшних, взрослых и солидных, с теми маленькими детьми, которыми мы были когда-то.

Работы принимаются в период с 1 июня по 5 июля 2020 года на электронную почту: mm.gindin@gmail.com с пометкой - «На фотоконкурс проекта «Крепкая семья». Необходимо указать ФИО участника, район Ленинградской области, контактный телефон для связи.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте http://leningrad-reg.er.ru и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/edinros47.

Фото: https://vk.com/lenoblzaks?w=wall-35488481_7742