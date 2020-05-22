Об опасности предупредит телефон

Для профилактики детского травматизма ОАО «РЖД» разработало мобильное приложение «SafeTrain – Берегись поезда». Наушники и смартфон – самые опасные атрибуты при переходе через железнодорожные пути. Они мешают заметить приближающийся поезд.

При приближении ребенка к железнодорожным путям менее чем за 70 метров приложение блокирует любую проигрываемую музыку на телефоне. На расстоянии менее 50 метров – срабатывают вибро- и звуковой сигналы, при беззвучном режиме – на экране появляется цветовое оповещение.

Родители при этом могут получать SMS-сообщение о нахождении детей в опасной зоне, об отключении ребенком приложения или GPS в телефоне. Они также могут просматривать маршрут следования ребенка и отслеживать историю передвижений по датам. Для этого нужно активировать соответствующую функцию приложения.

Приложение доступно на путях общего пользования на всей территории России. После загрузки базы координат региона оно может работать без подключения к Интернету.

Приложение работает на операционной системе Android, доступно в GooglePlayMarket и на сайте разработчиков http://www.safetrain.ru. При использовании режима SMS-оповещений оплата осуществляется по тарифам оператора связи.

Подробнее о приложении можно почитать на сайте http://safetrain.ru/instruction