Военная летопись посёлка Дружная Горка

Автор многочисленных краеведческих книг и сборников, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков в этот раз обратился к истории поселка Дружная Горка. Книгу открывает военная летопись. На тридцати страницах автор подробно, начиная с первых дней Великой Отечественной войны, шаг за шагом рассказывает о трагических и героических страницах истории поселка. Приводит много фактического материала: документы, карты, а также фотографии и статьи из газеты «Гатчинская правда» разных лет с рассказами очевидцев и участников этих событий.

Основная часть книги – галерея славы жителей поселка. В ней собраны биографии всех участников войны – погибших и выживших, довоенных и послевоенных дружногорцев. Всего200 имен. Но на сегодняшний день из них жив только один ветеран - участник войны, сын полка Семен Николаевич Копытский. Семен Николаевич родился в 1928 году в деревне Прудище Смоленской области. Пятнадцатилетним мальчишкой в звании рядового Семен начал службу в составе 1187-го стрелкового полка 358-й стрелковой дивизии 4-й Ударной армии, Калининского фронта.

- В 1942 году нашу деревню оккупировали немцы, - вспоминает Семен Николаевич. – Мать, бабушка, сестра и я перешли линию фронта и соединились с нашими войсками. В апреле 1943 года моя сестра и я работали в воинской прачечной. Я на лошади подвозил дрова и белье. Командир полка предложил мне служить у него адъютантом. Я выполнял его приказы. В июне 1943 года меня приняли в комсомол. Прием был в землянке. Наш полк с боями освобождал от немцев город Велиж Смоленской области, город Сурож Витебской области и город Витебск. В 1991 году в Гатчинском военкомате мне вручили удостоверение участника Великой Отечественной войны и орден Отечественной войны II степени.

В послевоенные годы С.Н. Копытский работал в транспортном цехе завода «Дружная Горка». Семен Николаевич – победитель социалистического соревнования. Его трудовой стаж - 40 лет.

В книге представлены воспоминания жителей Дружной Горки и ближайших сел о тяжелых годах оккупации, рабском труде, помощи партизанам и долгожданном освобождении. Сбор материалов шел более полугода. Андрею Бурлакову помогали жители поселка. Большую работу провела заведующая Дружногорской поселковой библиотекой Антонина Евгеньевна Кулькова. Благодаря ей читатели знакомятся с местными жителями и их простыми человеческими историями.

Финансовую помощь в издании книги оказала жительница поселка Дружная Горка Надежда Михайловна Иванова. Ее муж Анатолий Васильевич Иванов, 1932 года рождения, всю оккупацию прожил в Дружной Горке. В 1941 году ему было 9 лет. В «Военной летописи поселка Дружная Горка» можно прочитать его очень подробные и очень тяжелые воспоминания о войне, опубликованные в книге супруги Анатолия Васильевича Н.М. Ивановой «Наша семья в истории Великой Отечественной войны»

- В 1944 году пришло долгожданное освобождение, - рассказывает Анатолий Васильевич. - Поля вокруг Орлино были заминированы. Нас, подростков, собрали и велели собирать все боеприпасы. Руководил сбором капитан Тищенко. Там, где сейчас овощехранилище, было рядом огромное поле. Капитан сказал, что там только противотанковые мины, легоньким ребятам ничего не будет. А, оказалось, были и противопехотные мины с рожками…

Как-то боеприпас взорвался в руках Анатолия. «Мальчики, которые были с ним, погибли, а Толе оторвало пальцы правой руки, выбило левый глаз, изрешетило осколками гранаты левое колено. Он боялся идти домой, а когда, наконец, пришел, его срочно отправили на полуторке в Гатчинский госпиталь. В госпитале оказалось, что уже началась гангрена. Анатолию ампутировали правую руку выше локтя. Хотели отрезать и левую ногу, но лежащий рядом солдат посоветовал мальчику не соглашаться на операцию. Толя отказался от операции. Ногу удалось сохранить, но осколки снаряда остались в колене. Потом началась тяжелая жизнь. Ему было 12 лет…»

Презентация книги из-за пандемии коронавируса пока отложена, но как только позволит эпидемиологическая обстановка, Андрей Бурлаков обязательно представит свою книгу на творческих встречах.



