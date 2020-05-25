Круглый стол в формате онлайн

Накануне для предпринимателя глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретится с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы обсудить актуальные вопросы, в частности, как предприятия справляются с вынужденным ограничениями в новых условиях и какие меры поддержки сейчас являются самыми действенными.

В круглом столе планируют принять участие:

1. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

2. Гатчинский филиал ГКУ «Центр социальной защиты населения», Битель Екатерина Андреевна

3. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Гатчинскому и Лужскому району, Васев Николай Анатольевич

4. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания МО «Город Гатчина», Семенов Александр Сергеевич

5. «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района, Лукин Павел Александрович

6. кафе ООО «Вилка», генеральный директор Шодиев Рустам Туломжокович

7. ООО «Кантакт», директор Заза Зурабович Пичхадзе

8. ателье по пошиву одежды ИП Маторина Галина Михайловна

9. магазин «Ферма у дома», ИП Гроховский Роман Николаевич

10. салон красоты «Баттерфляй», ИП Сизова Светлана Юрьевна

11. кафе ООО «Олеся», трактир «Арсенал», заместитель директора

Грачева Зоя Владимировна

12. киоск по ремонту обуви, индивидуальный предприниматель Аракелян Дмитрий Айрокетович

13. салон красоты «Риммы Сорокиной», индивидуальный предприниматель. Сорокина Римма Анатольевна