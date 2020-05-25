Об информировании плательщиков налогов посредством смс-сообщений

Такие способы наряду с иными способами, не
противоречащими российскому законодательству, могут использоваться налоговым
органом не чаще одного раза в квартал и только при наличии письменного согласия
от налогоплательщиков (плательщиков, налоговых агентов).
Кроме того, Федеральным законом от
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» определен минимальный размер недоимки, пеней и
штрафов для принятия решения об их взыскании с организаций и ИП (более 3 тыс. руб.).
Также на официальном сайте ФНС России
появились сведения о принятых налоговыми органами решениях: о применении таких
способов обеспечения, как залог и арест имущества; о принятии обеспечительной
меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества без согласия
налогового органа; об отмене либо о прекращении действия указанных решений.
Также с 1 апреля стало возможным
возникновение залога имущества в налоговых отношениях не только на основании
договора, но и на основании закона в случае, предусмотренном п. 2.1 ст. 73
Налогового кодекса. С этой же даты банки обязаны предоставлять в налоговую
службу сведения по счетам электронных кошельков.