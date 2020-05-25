Оплата труда работников, осуществляющих свою деятельность дистанционно

При этом, в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы
– чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения или эпидемии) и иные случаи, ставящие под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не
должны препятствовать реализации этого права и обязанности.
Если работодатель принял решение перевести всех своих работников или
часть из них на дистанционную работу, то он должен учитывать, что на
дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права.
Поскольку перевод на дистанционный режим носит вынужденный и временный
характер, а специфика оплаты труда в такой ситуации ТК РФ прямо не определена,
то при сохранении объема трудовых обязанностей не должен измениться и размер
оплаты труда. То есть, если фактически корректируется только место работы, а
все остальные условия трудового договора продолжают действовать в прежнем виде,
зарплата должна выплачиваться в размере, установленном ранее – в период работы
в офисе (с учетом всех ее составляющих – оклада, доплат, надбавок, премий, иных
компенсационных и стимулирующих выплат).
Однако по договоренности работника с работодателем условия оплаты труда
могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору,
которым урегулированы условия дистанционной работы.
В любом случае, месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за соответствующий период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда (ч. 3 ст. 133 ТК РФ).