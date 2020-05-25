Вечный экзамен

Так и все мы, независимо от возраста, профессии или социального статуса, оказавшись в ситуации, где нас оценивают, ведем себя по-разному. Одни воспринимают это как развлечение, другие – как наказание. И неважно, сдаем ли мы экзамены на водительские права, проходим собеседование при поиске работы, выходим из примерочной, чтобы продемонстрировать наряд, или делаем новую прическу.

Так уж сложилось: нас оценивают, мы оцениваем. Не жизнь, а полоса препятствий в конкурентной среде. Но почему одних хлебом не корми – дай покрасоваться, а другим – «мука мученическая»?!

Психологи называют несколько причин этого явления. Главная из них – нами унаследованный тип нервной системы, скорость, с которой в наших нейросетях проходят процессы передачи информации, насколько быстро возбуждаются нейроны и передается сигнал. По-научному – реактивность нервной системы, а в переводе на бытовой язык означает следующее: если вас трясло в школе перед каждой контрольной или экзаменом в школе, то это «сейсмическое явление» будет преследовать вас в течение всей жизни.

Вторая причина – это наша самооценка. Если она зависит от мнения окружающих, то мы в ситуации экзамена или оценивания будем волноваться больше, по сравнению с теми людьми, которые убеждены, что они – всегда на высоте.

Третья причина – значение, которое мы придаем событию. Если мы заранее считаем, что провал на экзамене (собеседовании, свидании) означает для нас конец света, то реактивность наших реакций будет просто зашкаливать и тем самым мешать адекватному поведению и восприятию реальности. И тогда провал просто неизбежен.

НО! Есть хорошая информация: мы можем научиться управлять нашей «сейсмичностью».

Поскольку впереди у многих на горизонте «маячит» неизбежное ЕГЭ, с отношения к нему и начнем. Родители должны понимать, что их подросток находится в трехслойном пироге тревожных эмоциональных волн: от мамы с папой, от учителей и своих собственных. Чтобы они не вошли в резонанс и не раскачали ситуацию в ещё худшую сторону, попробуйте справиться, для начала, с собственными тревогами. Скажите себе, что ребенок много занимался, ходил к репетиторам, что в школе уже прошла репетиция экзамена и уж, в крайнем случае, напомните себе, что возможна пересдача ЕГЭ и жизнь экзаменом не заканчивается.

Если вас волнует встреча (свидание) с незнакомым вам человеком и вы возлагаете на неё большие надежды, то лучше не воспринимать это как игру ва-банк, а проигрыш в ней – крахом. Лучше скажите себе, что в случае неудачи вы останетесь там, где и были. В таких ситуациях мы не выигрываем, но и не проигрываем.

Если вы идете на собеседование, то рассматривать нужно два варианта. Если главное в работе соискателя – стрессоустойчивость, то и вопросы вам будут задавать именно для того, чтобы вывести из равновесия и оценить вашу «реактивность». Не пройдёте – радуйтесь: эта работа не для вас.

Если же работодателю нужен именно грамотный специалист, «гейзер» оригинальных идей, а вы, несмотря на некоторую нервозность, сможете это своими ответами продемонстрировать, вас заметят, примут. И работодатель, если, конечно, он умный, постарается создать для такого ценного специалиста оптимальные условия. Извините за банальность сравнения: если вам нужна надежная машина, вы же за ней тщательно ухаживаете? Так и в кадровых вопросах.

Вот небольшой список действий, которые помогают подготовить нервную систему к очередному жизненному испытанию (экзамену).

Отделите настоящее от прошлого. Вы нашли в своем сознании что-то пугающее. Спросите себя о том, на что это похоже: образ, телесное ощущение, запах, звук? Когда вы испытывали подобное раньше? Наверняка вы вспомните какое-то событие, с этим связанное. Но тогда вы поймете, что этот страх – из прошлого, он к реальности не имеет отношения. Вы сможете отделить происходящее «здесь и сейчас» от ситуации, которая была когда-то давно. Вам станет легче.

Избавьтесь от тревоги движением – в спортзале, на стадионе, на танцполе. Бегайте, плавайте, прыгайте через скакалку, бейте боксерскую грушу или танцуйте рок-н-рол. Так напряжение, вызванное тревогой, из вас «выветрится».

Запишите всё, чем гордитесь: тем, что научились водить машину или вязать носки, освоили компьютер, купили новую рассаду, изобрели собственный рецепт приготовления пиццы... Воспоминания вас поддержат и повысят вашу самооценку.

Составьте список того, что вас радует и доставляет удовольствие: от чашки утреннего кофе, поглаживания собаки или кошки, музыки, голоса любимого артиста (актрисы) – до прыжка с парашютом или быстрой езды на автомобиле. Список держите под рукой – чтобы в моменты стресса заглянуть в него и окунуться в воспоминания. Таким образом вы снизите ваш уровень «сейсмичности».

Создайте себе образ праздника, который обязательно состоится – после испытания. Представьте себе, что вы уже сдали экзамен, прошли собеседование. Так вы создадите ожидание праздника, победы, а не катастрофы, и тем самым снизите градус своей напряженности

Накануне испытания постарайтесь отдохнуть. Это прием, известный всем, кто был студентом. Если вы провели бессонную ночь накануне экзамена, ваш мозг «тормозит», как говорят современные дети, и медленно находит решения, или, вообще, впадает в ступор. Если же вы накануне выспались, то ваш мозг, сохранивший ресурс, сможет вас выручить в трудную минуту.



