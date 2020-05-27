Хотела посмотреть, «как полиция будет подпрыгивать»

22-го мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции стали поступать телефонные сообщения от 27-летней жительницы поселка Сиверский – не работающей, ранее судимой Елены К. В два часа дня она заявила, что хочет пожаловаться на сотрудников полиции. Якобы служба безопасности обналичивает материнский капитал, заставляет ее брата колоться героином, одного мужчину убили, другого подожгли и многих избивали.

Примерно через час от гражданки К. поступил новый звонок: у нее было «глобальное обращение по поводу важной информации для президента. Она обладает сведениями о коррупции и терроризме в стране». Через пять минут та же женщина заявила об имеющихся данных о запланированном теракте. Но сообщить эти данные она согласна только лично президенту РФ или его представителям.

С президентом гражданку К. не соединили, поэтому через полчаса она позвонила еще раз – с телефона без сим-карты и свой номер назвать отказалась. Заявила, что президент находится в зоне риска, под угрозой Москва, Петербург и Ленинградская область, погибнут дети, а сама она рискует своей жизнью. Другие данные женщина сообщить отказалась.

Аналогичные звонки повторились еще шесть раз, и всегда связь прерывалась.

В итоге к дому гражданки К. в Сиверском на проспекте Героев прибыла оперативная группа. Полицейские обнаружили заявительницу на улице возле подъезда в состоянии опьянения. От дачи письменного объяснения она отказалась. На вопрос, с какой целью она совершала свои звонки и что хотела сообщить, дама пояснила: «Хотела посмотреть, как сотрудники полиции будут подпрыгивать и бегать за мной по поселку».

«Юмористку» доставили в отдел для составления протокола по статьям 20.21 и 19.13 КоАП РФ – за заведомо ложный вызов спецслужб и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские вызвали «скорую» для освидетельствования, поскольку пьяная дама в силу своего состояния опросу не подлежала. Проводится проверка.