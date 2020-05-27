Хотела посмотреть, «как полиция будет подпрыгивать»

22-го
мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции стали поступать телефонные
сообщения от 27-летней жительницы поселка Сиверский – не работающей, ранее
судимой Елены К. В два часа дня она заявила, что хочет пожаловаться на
сотрудников полиции. Якобы служба безопасности обналичивает материнский
капитал, заставляет ее брата колоться героином, одного мужчину убили, другого
подожгли и многих избивали.
Примерно
через час от гражданки К. поступил новый звонок: у нее было «глобальное
обращение по поводу важной информации для президента. Она обладает сведениями о
коррупции и терроризме в стране». Через пять минут та же женщина заявила об
имеющихся данных о запланированном теракте. Но сообщить эти данные она согласна
только лично президенту РФ или его представителям.
С
президентом гражданку К. не соединили, поэтому через полчаса она позвонила еще
раз – с телефона без сим-карты и свой номер назвать отказалась. Заявила, что
президент находится в зоне риска, под угрозой Москва, Петербург и Ленинградская
область, погибнут дети, а сама она рискует своей жизнью. Другие данные женщина
сообщить отказалась.
Аналогичные
звонки повторились еще шесть раз, и всегда связь прерывалась.
В
итоге к дому гражданки К. в Сиверском на проспекте Героев прибыла оперативная
группа. Полицейские обнаружили заявительницу на улице возле подъезда в
состоянии опьянения. От дачи письменного объяснения она отказалась. На вопрос,
с какой целью она совершала свои звонки и что хотела сообщить, дама пояснила:
«Хотела посмотреть, как сотрудники полиции будут подпрыгивать и бегать за мной
по поселку».
«Юмористку»
доставили в отдел для составления протокола по статьям 20.21 и 19.13 КоАП РФ –
за заведомо ложный вызов спецслужб и появление в общественных местах в
состоянии опьянения. Кроме того, полицейские вызвали «скорую» для освидетельствования,
поскольку пьяная дама в силу своего состояния опросу не подлежала. Проводится
проверка.