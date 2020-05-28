Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований земельного, природоохранного законодательства со стороны НИИ сельского хозяйства «Белогорка».

Рубрики : Прокуратура     28 May 2020

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на принадлежащем ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» земельном участке сельскохозяйственного назначения, на территории скотного двора вблизи д. Изора, образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурором внесено представление директору ФГБНУ НИИСХ «Белогорка», которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования несанкционированная свалка отходов ликвидирована.

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