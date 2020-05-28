Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Как
сообщает пресс-служба прокуратуры, на принадлежащем ФГБНУ Ленинградский НИИСХ
«Белогорка» земельном участке сельскохозяйственного назначения, на территории
скотного двора вблизи д. Изора, образовалась несанкционированная свалка твердых
коммунальных отходов.
В связи
с выявленными нарушениями законодательства прокурором внесено представление
директору ФГБНУ НИИСХ «Белогорка», которое рассмотрено и удовлетворено,
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Благодаря
принятым мерам прокурорского реагирования несанкционированная свалка отходов
ликвидирована.