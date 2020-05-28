Свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, на принадлежащем ФГБНУ Ленинградский НИИСХ «Белогорка» земельном участке сельскохозяйственного назначения, на территории скотного двора вблизи д. Изора, образовалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурором внесено представление директору ФГБНУ НИИСХ «Белогорка», которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования несанкционированная свалка отходов ликвидирована.