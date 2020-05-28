Всероссийский конкурс «Марафон талантов» стартовал

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запустили Всероссийский конкурс «Марафон талантов», финал которого состоится в «День матери» 17 ноября 2020 года в Государственном Кремлевском Дворце. В этот день пройдет ежегодный грандиозный концерт для 6 000 многодетных семей России из всех регионов, в котором примут участие дети из больших российских семей, при участии наставников совместно с известными эстрадными исполнителями.

Дорогие мамы, папы и самые талантливые дети России! Приглашаем вас присоединиться к Всероссийскому конкурсу «Марафон талантов» и увидеть вашего ребенка на главной сцене России - Государственном Кремлевском Дворце и экранах Федерального ТВ!

Всероссийский конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Хореография

2. Вокал

3. Художественное творчество.

Оставить заявку на участие вы можете в Оргкомитете своего региона, который формируется на базе администрации региона, или на сайте конкурса https://многодетные-семьи.рф/marafon.

Прием заявок стартовал 10 мая 2020 года. Первый этап - дистанционный, по итогам которого отбираются самые яркие исполнители для участия в Финале конкурса в Москве. Более 600 лучших конкурсантов в прошлом году выступили в Государственном Кремлевском Дворце, показали свое мастерство именитым членам жюри и окунулись в атмосферу творчества. Попробуй и ты! Мы ищем талантливых ребят со всей нашей необъятной Родины!

Подав заявку на отборочный тур, ты получишь оценку своего творчества профессионалами - именитыми членами жюри, среди которых заслуженные и народные артисты России, звезды российской эстрады, театра и кино.

Всероссийский онлайн конкурс «Марафон талантов» - масштабный проект семейного творчества, который дает шанс детям из многодетных семей попасть на сцену Государственного Кремлевского Дворца и на другие ведущие концертные площадки страны. Этот конкурс создает социальные лифты для многодетных семей, дает возможность заниматься любимым делом, помогает попасть на большую сцену, в киноиндустрию, поступить в ведущие театральные и музыкальные учебные заведения.

В финале Всероссийского конкурса «Марафон талантов» в Государственном Кремлевском Дворце состоится открытие фотовыставки «Владимир Путин и российские семьи». Фотографии предоставлены администрацией президента РФ из личного архива Владимира Путина.

Присоединяйтесь, участвуйте, побеждайте, общайтесь!