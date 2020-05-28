Всероссийский конкурс «Марафон талантов» стартовал

РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, запустили Всероссийский конкурс «Марафон талантов», финал
которого состоится в «День матери» 17 ноября 2020 года в
Государственном Кремлевском Дворце. В этот день пройдет ежегодный грандиозный
концерт для 6 000 многодетных семей России из всех регионов, в котором примут
участие дети из больших российских семей, при участии наставников совместно с
известными эстрадными исполнителями.
Дорогие мамы, папы и самые талантливые дети
России! Приглашаем вас присоединиться к Всероссийскому
конкурсу «Марафон талантов» и увидеть вашего ребенка на главной сцене России -
Государственном Кремлевском Дворце и экранах Федерального ТВ!
Всероссийский конкурс проводится по следующим
номинациям:
1. Хореография
2. Вокал
3. Художественное творчество.
Оставить заявку на участие вы можете в
Оргкомитете своего региона, который формируется на базе администрации региона,
или на сайте конкурса https://многодетные-семьи.рф/marafon.
Прием заявок стартовал 10
мая 2020 года. Первый этап - дистанционный, по итогам которого отбираются самые
яркие исполнители для участия в Финале конкурса в Москве. Более 600 лучших
конкурсантов в прошлом году выступили в Государственном Кремлевском Дворце,
показали свое мастерство именитым членам жюри и окунулись в атмосферу творчества.
Попробуй и ты! Мы ищем талантливых ребят со всей нашей необъятной Родины!
Подав заявку на отборочный тур, ты получишь оценку
своего творчества профессионалами - именитыми членами жюри, среди которых заслуженные
и народные артисты России, звезды российской эстрады, театра и кино.
Всероссийский онлайн
конкурс «Марафон талантов» - масштабный проект семейного творчества, который дает
шанс детям из многодетных семей попасть на сцену Государственного Кремлевского
Дворца и на другие ведущие концертные площадки страны. Этот конкурс создает
социальные лифты для многодетных семей, дает возможность заниматься любимым
делом, помогает попасть на большую сцену, в киноиндустрию, поступить в ведущие
театральные и музыкальные учебные заведения.
В финале Всероссийского конкурса «Марафон
талантов» в Государственном Кремлевском Дворце состоится открытие фотовыставки «Владимир
Путин и российские семьи». Фотографии предоставлены администрацией президента
РФ из личного архива Владимира Путина.
Присоединяйтесь,
участвуйте, побеждайте, общайтесь!