Задача для бизнеса: работа назло всем кризисам

На поддержку –миллиард и даже больше
В Ленинградской области до начала пандемии COVID-19
действовало свыше 60 тысяч малых и средних предприятий. Каждый четвёртый житель
из числа экономически активных ленинградцев трудился в сфере частного
предпринимательства. Это большая цифра, но после окончания эпидемического
карантина число таких фирм, скорей всего, сократится, а безработица, очевидно,
возрастёт.
Власти региона эти опасности хорошо понимают. И подготовили
целый ряд мер для поддержки малого и среднего бизнеса в Ленобласти. Так,
решением губернатора Александра Дрозденко из областного бюджета на поддержку
пострадавших от пандемии предпринимателей был выделен миллиард рублей.
Также в антикризисной программе значится: снижение налога
по упрощённой системе налогообложения; льготы по аренде муниципального и
госимущества; возмещение затрат по оплате процентов по кредитам до 95%. Из
других мер поддержки областных предпринимателей, которые касаются отдельных
видов деятельности (розничной торговли, общественного питания, перевозки
пассажиров, ветеринарной деятельности, сервисного обслуживания и ремонта
автомобилей) анонсировано снятие налога на вменённый доход. На эти цели область
потратит ещё 250 миллионов рублей.
Малому бизнесу – арендные каникулы и отмена
налогов
Постановление о мерах поддержки областных предпринимателей
глава региона Александр Дрозденко подписал ещё 24 апреля. Они действуют для
всех субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленобласти, кто заключил
договор аренды до 13 марта 2020 года.
Отныне предприятия малого и среднего бизнеса, а также
индивидуальные предприниматели, включенные в Единый реестр субъектов МСП, могут
рассчитывать на отсрочку по оплате аренды помещений и земельных участков,
собственниками которых является государство. Такая отсрочка даётся
предпринимателям в период с 1 марта по 31 мая текущего года. Внести арендные
платежи в рассрочку можно вплоть до 31 декабря 2020 года.
Что ещё предложили областные власти малому и
среднему бизнесу?
Принято решение освободить от налога на имущество частных
арендодателей коммерческой недвижимости, которые предоставят скидку арендаторам
в размере не менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее трёх месяцев.
Это существенное подспорье уже тем из предпринимателей, кто арендует для своего
бизнеса помещения в частных торговых и бизнес-центрах.
Также областной Фонд поддержки предпринимательства ввел
мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам.
Кроме того, начиная с 15 апреля, введены льготные микрозаймы на выплату зарплат
сотрудникам, оплату аренды помещений и коммунальных платежей.
Благодаря государственным субсидиям, свои затраты смогут
компенсировать и социальные предприниматели Ленобласти. К примеру, компенсации
теперь возможны на изготовление или приобретение спортинвентаря, электронного
оборудования, оргтехники, мебели, полиграфической продукции, а также на аренду
помещений для проведения массовых мероприятий любительского спорта. Тренерам
детских секций и кружков для пожилых людей это может быть особенно полезно.
Кроме того, таким предпринимателям будут доступны беззалоговые кредиты до 400
тысяч рублей под 7% годовых.
Займы, прямые выплаты и отсрочки по платежам
В конце апреля, как сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Ленобласти, значительно – с 9 до 30 выросло число видов
деятельности индивидуальных предпринимателей, которые получили право на
материальную поддержку в виде прямых денежных выплат.
Это, в частности, предприятия торговли, реализующие
некоторые непродовольственные товары (одежду, обувь, бытовую электронику и
аудиотехнику, мебель, сувенирную продукцию, изделия народного промысла и
другие), включая розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на
рынках. Также в этом списке предприниматели, чей бизнес связан с организацией
конференций и выставок, кто занимается торговлей произведениями искусства и
содержанием художественных галерей, предоставляет услуги временного проживания,
а также проката и аренды имущества.
Отдельное решение областного правительства от 13 марта 2020
года признаёт пандемию COVID-19 форс-мажором – поэтому в период действия
противоэпидемических ограничительных мер предпринимателям не будут начисляться
неустойки, а контрагент не может взыскивать убытки. Это, без сомнения, поможет
избежать многих потенциально конфликтных ситуаций, например, между владельцами
помещений и арендаторами.
Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства
Ленинградской области приступило к приёму заявок на предоставление микрозаймов
по сниженным ставкам – 6,5% и 7,75% годовых. Эти займы доступны как
индивидуальным предпринимателям, так и юрлицам. Максимальная сумма займа
составляет 3 млн рублей, они выдаются на срок до 3 лет. Займы по минимальной
ставке 6,5% доступны предпринимателям, работающим в производственной сфере,
сельском хозяйстве, а также для потребительских кооперативов.
Более подробно о конкретных мерах и действиях – по «горячей
линии», которую Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области
запустил специально для областных предпринимателей: 8 (800) 302-08-13 (в
рабочие дни и часы отвечает сотрудник, в остальное время можно оставить
сообщение). Также интересующие вопросы можно задать через специальную форму на
сайте www.813.ru.
Как получить субсидию или микрозайм
Чтобы получить областную субсидию, надо обратиться за
консультацией в организацию поддержки предпринимателей и подготовить
необходимые документы, подать заявку на конкурс и пакет документов в
организацию поддержки в своём городе или районе. При положительном решении
заключается договор на получение субсидии. Контакты организаций поддержки
предпринимательства в Ленобласти – на сайте Комитета по развитию малого и
среднего бизнеса и потребительского рынка: www.small.lenobl.ru.
Для получения микрозайма нужно ознакомиться с условиями
предоставления и требованиями к заёмщику на сайте www.credit47.ru, получить
консультацию в «Агентстве поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АПМСП) или в муниципальной микрокредитной компании, подготовить документы и
подать заявку лично или в электронном виде. Решение о выдаче займа будет
принято в течение 5-6 дней. При положительном решении комиссии заключается
договор на предоставление микрозайма.
Будущее наступит скоро
Сейчас, конечно, сложно давать какие-либо прогнозы по
поводу сроков окончания пандемии и насколько изменится экономическая ситуация в
нашей стране. По мнению исполнительного директора ЛОТПП Игоря Муравьева,
драйверами дальнейшего развития экономики могут стать: агропромышленный сектор,
базирующийся на новых технологических принципах; сектор высоких технологий, но
не только IT-индустрия, а также медицина с инвестированием в научные
исследования и разработку новых препаратов.
Одно ясно: какие бы сложности не стояли сейчас перед всем
предпринимательским сообществом, ограничения для бизнеса будут сняты, и жизнь
вернётся в нормальное русло. А с помощью мер, предпринимаемых сейчас властями
Ленобласти, это произойдёт гораздо быстрее и легче для огромного числа
предпринимателей.