«Без срока давности»

О работе над изданием рассказали участники онлайн встречи, прошедшей сегодня в администрации Ленинградской области, – начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко, директор Ленинградского государственного архива Юлия Крипатова, автор научного очерка к сборнику Дмитрий Асташкин и заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Гарькуша.

В сборник вошли 225 документов Ленинградского областного государственного архива, Архива Комитета по культуре Ленинградской области, архивных отделов администраций муниципальных образований Ленинградской области. Дополнили общую картину оккупационного режима в регионе сведения Государственного архива Российской Федерации, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и архивов ФСБ России, в том числе рассекреченные материалы.

Основными источниками послужили документы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года в Ленинградской области. В сборник также вошли свидетельские показания жителей Ленинградской области, документы командования вермахта, оккупационных органов власти – «преступные приказы», директивы.

В шести тематических разделах представлены доказательства страшных злодеяний в отношении мирных жителей области: карательные операции, уничтожение голодом, преступления против детей, принудительные работы, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Приведены свидетельства о сожжении дома-сирот в Лужском районе, о массовом убийстве 1 500 пациентов больницы им. Кащенко вместе с медицинским персоналом в ночь на 20 ноября 1941 года, о тюрьме для «провинившихся», бирже труда и расстрелах на мызе Васильковичи Гатчинского района и многое другое. В отдельный блок выделены материалы следственных дел, составленных более 75 лет назад на нацистов и их пособников.

Согласно обобщенным сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских войск, за время оккупации в Ленинградской области погибло более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в рабство.

Уникальности изданию добавляют малоизвестные материалы, свидетельства о содержании мирного населения в лагерях для военнопленных, а также о существовании на территории Ленинградской области в годы войны сети концентрационных лагерей.

Самое большое количество лагерей было устроено в Гатчинском районе. В самом городе в 1941 г. был создан «лагерь добровольно умирающих» ДУЛАГ 154, в котором погибло более 19 тысяч человек.

Готовящийся к выходу сборник стал одним из 23 томов, посвященных разным регионам России, пострадавшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны. Над материалами к изданию в течение полугода трудились областные архивариусы.