«Без срока давности»

О работе над изданием
рассказали участники онлайн встречи, прошедшей сегодня в администрации
Ленинградской области, – начальник Архивного управления Ленинградской области
Андрей Савченко, директор Ленинградского государственного архива Юлия
Крипатова, автор научного очерка к сборнику Дмитрий Асташкин и заместитель
председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Гарькуша.
В сборник вошли 225
документов Ленинградского областного государственного архива, Архива Комитета
по культуре Ленинградской области, архивных отделов администраций муниципальных
образований Ленинградской области. Дополнили общую картину оккупационного
режима в регионе сведения Государственного архива Российской Федерации,
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, Центрального
государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга,
Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и
архивов ФСБ России, в том числе рассекреченные материалы.
Основными источниками
послужили документы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников, созданной в мае 1943 года в Ленинградской области.
В сборник также вошли свидетельские показания жителей Ленинградской области, документы
командования вермахта, оккупационных органов власти – «преступные приказы»,
директивы.
В шести тематических
разделах представлены доказательства страшных злодеяний в отношении мирных
жителей области: карательные операции, уничтожение голодом, преступления против
детей, принудительные работы, уничтожение граждан, находящихся в больницах и
других лечебных учреждениях. Приведены свидетельства о сожжении дома-сирот в
Лужском районе, о массовом убийстве 1 500 пациентов больницы им. Кащенко вместе
с медицинским персоналом в ночь на 20 ноября 1941 года, о тюрьме для
«провинившихся», бирже труда и расстрелах на мызе Васильковичи Гатчинского
района и многое другое. В отдельный блок выделены материалы следственных дел,
составленных более 75 лет назад на нацистов и их пособников.
Согласно обобщенным
сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний
немецко-фашистских войск, за время оккупации в Ленинградской области погибло
более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в рабство.
Уникальности изданию
добавляют малоизвестные материалы, свидетельства о содержании мирного населения
в лагерях для военнопленных, а также о существовании на территории
Ленинградской области в годы войны сети концентрационных лагерей.
Самое большое количество
лагерей было устроено в Гатчинском районе. В самом городе в 1941 г. был создан
«лагерь добровольно умирающих» ДУЛАГ 154, в котором погибло более 19 тысяч
человек.
Готовящийся к выходу
сборник стал одним из 23 томов, посвященных разным регионам России,
пострадавшим от геноцида в годы Великой Отечественной войны. Над материалами к
изданию в течение полугода трудились областные архивариусы.