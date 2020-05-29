На биржу труда - только онлайн

- Дистанционно служба занятости населения Ленинградской области работает с 30 марта, – рассказывает директор Гатчинского филиала ЦЗН Ленобласти Елена Крылова. – И прием граждан ведется тоже по интернету. Есть два способа постановки клиентов на учет: через «Госуслуги» – интерактивный портал биржи труда Ленинградской области www.czn47.ru или через портал «Работа в России» www.trudvsem.ru. По телефону мы обращения не принимаем – только через портал, поскольку надо прикреплять сканы документов.

- Какую финансовую поддержку получили граждане, оставшиеся из-за пандемии без работы?

- Всем, кто потерял работу после 1-го марта в связи с эпидемией, без представления справок назначается ежемесячное пособие в размере 12130 рублей – в апреле, мае и июне.

Остальные, кто был уволен до 1 марта, должны представить справку, в которой должно быть отражено количество недель с момента увольнения на дату обращения в службу занятости и средняя заработная плата за последние три месяца. На основании этого высчитывается размер пособия. Если клиент по какой-то причине не может представить справку – например, работодатель не принимает, работает удаленно – ему назначают минимальное пособие в 1500 рублей. Если впоследствии гражданин справку представит, ему будет сделан перерасчет.

Помимо выплаты на детей в размере 3000 рублей – к федеральному пособию, мы начисляем безработному гражданину региональную доплату 5000 рублей, если он уволен после 30 марта, и еще ему полагается 5000 рублей на ребенка – мы отправляем списки в соцзащиту.

Кроме того, служба занятости оказывает помощь самозанятым гражданам. Те, которые обратились в службу занятости, получили 7000 рублей – на самозанятого и 5000 рублей – на несовершеннолетнего ребенка. Чтобы самозанятому, экономически пострадавшему от эпидемии, получить единовременную региональную выплату, следует направить документы по электронной почте: 0602@czn47.ru. Выплаты проходят на основании постановления правительства Ленинградской области от 13.04.2020 № 197.

- Как отреагировали граждане на новую форму работы? Много обратилось после введения режима самоизоляции?

- Конечно, сначала и для нас, и для населения это было сложно, потому что мы никогда так не работали – всегда был прямой диалог с людьми. А с шестого апреля на нас обрушился шквал обращений. Службу занятости завалили документами и сообщениями – через портал. Сначала клиенты не понимали, дошли до нас их документы или нет. Но уже к концу месяца люди осознали, что существует «личный кабинет». В «личном кабинете» – как на интерактивном портале биржи труда, так и на портале «Работа в России» все видно: и выплаты, и когда назначен следующий день перерегистрации. Граждане начали ориентироваться в своих «личных кабинетах», и процесс пошел.

Самый сложный месяц был апрель. Надо было обработать все заявки, назначить пособия, признать соответствующих граждан безработными. Мы работали без выходных – по собственному согласию, так как понимали, для чего это делаем: чтобы в этот сложный период люди не остались без денег. К середине мая количество обращений сократилось, стало полегче.

Чтобы был понятен масштаб деятельности: за полтора месяца – с 30 марта – в службу занятости в Гатчине обратился 1921 человек. Обычно такое количество обращений мы принимаем за год. Нагрузка на сотрудников – а это всего полтора десятка человек – была колоссальная. Но люди преданы своему делу, и мы справились.

- Сколько сейчас безработных состоит на учете в службе занятости?

- Безработных – порядка 1800 человек. А ищущих работу – 2394 человека.

- В чем разница? Безработные не ищут работу?

- Ищут, но статус безработного дает право получать пособие по безработице. А есть люди, которые по какой-то причине этот статус не получили, соответственно, безработными пока не признаны. Статус безработного присваивается не позже 11-го дня, начиная с даты обращения. Возможно, часть наших клиентов перейдет в статус безработных, а часть просто будет искать работу с помощью биржи.

На биржу труда надо обращаться по месту регистрации. Мы работаем, особенно в этот период, только с теми, кто зарегистрирован в Гатчинском районе.

- Елена Юрьевна, как повлияла эпидемия на банк вакансий?

- Количество вакансий резко снизилось. Если на 29-е марта у нас было около 1700 вакансий, то на сегодня осталось 600 с небольшим. Отделы кадров ушли на самоизоляцию, проводить собеседования стало сложно, поэтому многие вакансии работодатели сняли. Сейчас постепенно рынок труда начинает оживать: заработали предприятия, открылись магазины. Только за прошедшие три дня прибавилось 50 вакансий. Мы возвращаемся в рабочую колею, будем выдавать направления и проводить собеседования – онлайн. Если соберется небольшое количество людей, мы можем пригласить их к себе и организовать скайп-собеседование с работодателем.

- Кого коронавирус лишил работы?

- И представителей рабочих профессий, и служащих - можно сказать, пятьдесят на пятьдесят. В связи с близостью Петербурга у нас наблюдался большой приток гатчинцев, которые работали в Северной столице. Оттуда пришло много безработных менеджеров, специалистов по обработке информации. А вот такие профессии, как инженер, технолог, тем более врач – редко встречаются в списке.

Много обратилось тех, кто раньше не работал – порядка 500 человек. Люди усиленно начали искать работу. Может, надеялись получить региональные выплаты. А выплаты положены только тем, кто уволен после 30 марта.

- А те, кого не уволили, но отправили в отпуск без содержания?

- Этой категорией занимается соцзащита, также, как и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых была приостановлена на время изоляции. Наши клиенты – те, кто не состоит в трудовых отношениях с работодателем.

- Какие вакансии предлагаются на бирже сегодня? С какой зарплатой?

- В гатчинском банке вакансий есть предложения как для рабочих, так и для служащих, сетка разнообразная. Например: аппаратчики, бухгалтеры, водители автомобилей, ветеринарные врачи, дорожные рабочие, инженеры разной специализации, технологи, врачи, кассиры, кладовщики, дорожные мастера, менеджеры, трактористы, уборщики, товароведы, электромонтеры.

Меньше 12130 рублей заработная плата в России не может быть по закону (а в Ленинградской области минимум даже повыше – 12800 рублей). А так все зависит от сферы деятельности: заработная плата варьируется от 25000 до 100 тысяч рублей. Выбор есть.

С 25 мая начинаются общественные работы. Эти рабочие места как раз появились на волне эпидемии. Есть люди – например, самозанятые – которые хотели бы подработать. В первый месяц им предоставили материальную поддержку, а теперь они могут поучаствовать в общественных работах. Если нужны деньги, почему нет? Обычно такая работа носит временный характер: трудоустраиваешься, работаешь месяц, нашел себе постоянную работу – уволился. Но при желании договор можно и продлить.

На сегодняшний день ведутся переговоры с ДРСУ – по поводу общественных работ по благоустройству дорог. Но, я думаю, что в ближайшее время появятся и другие направления общественных работ.

- А что сталось с профессиональным обучением? Раньше можно было получить бесплатно специальность – от биржи труда, перепрофилироваться. Эпидемия и здесь внесла свои коррективы?

- Нет, даже в этих условиях мы не перестали отправлять клиентов на профессиональное обучение. У нас и сейчас формируются группы по многим профессиям, группы повышения квалификации. Учебные заведения, конечно, приостановили, было, свою деятельность, но потом снова запустили и теперь так выстраивают план, чтобы первую часть предмета – например, теорию – можно было изучать дистанционно. Потом будут организованы очные занятия.

Вот список профессий, на которые можно пойти сейчас учиться: машинист экскаватора, охранник, помощник воспитателя, мастер маникюра, электрогазосварщик, электромонтер, охранник, оператор котельной, кладовщик, оператор Autocad, водитель погрузчика, специалист по государственным муниципальным закупками, специалист по управлению персоналом, руководитель малого и среднего бизнеса, педагог, стресс-менеджмент, бухгалтер, парикмахер.

Сейчас у нас обучается 62 безработных. Определенная категория граждан получает и оплату проезда, поскольку некоторые курсы находятся в Петербурге.

С этого года у нас началось профессиональное обучение в рамках национальных проектов – для граждан старше пятидесяти лет и неработающих женщин, имеющих ребенка в возрасте до семи лет. Правда, только мы взяли старт, как нагрянула эпидемия… Но, тем не менее, на 15 мая по этой программе у нас обучается 14 женщин и 27 граждан в возрасте 50+.

К сожалению, пока не ведется профориентация. Я думаю, в ближайшее время – возможно, с июня наш профконсультант начнет оказывать услуги дистанционно.

- Есть трудоустроившиеся за это время?

- С 30 марта, несмотря на то, что все – и биржа труда, и работодатели – перешли на дистанционный режим, нам удалось трудоустроить 57 человек и направить на профессиональное обучение 16 человек.

- А трудоустройством подростков сейчас служба занятости занимается?

- Как обычно. В этом году, помимо того, что организуется трудовая занятость подростков в поселениях, Гатчинский дворец молодежи и Спортивно-досуговый центр получили гранты на организацию рабочих мест для несовершеннолетних – деньги на заработную плату будут выделены из областного бюджета. Если разрешены занятия спортом на свежем воздухе для небольших групп, то почему бы подросткам не поработать на улице по 5-10 человек при наличии масок и перчаток?

- Как отразился дистанционный режим на трудоустройстве инвалидов?

- Если судить по прошлым годам, у нас были неплохие успехи. Сейчас все усложнилось. Дело в том, что мы стараемся провести индивидуальную работу с каждым инвалидом. У нас есть такая услуга, которая называется «сопровождение инвалида». Общий алгоритм такой: пришел клиент, взял талончик, как в банке, и попал на прием к одному из инспекторов. В следующий раз можно попасть к другому инспектору. А для инвалидов условия особые: человек выбирает себе одного инспектора, и этот инспектор ведет его от начала и до конца. В прошлом году у нас так трудоустроились три человека с ограниченными возможностями – их сопровождали вплоть до момента трудоустройства.

Сейчас с этим сложнее, потому что все вопросы решаются дистанционно. Но и профобучение для инвалидов есть, и работодателей мы призываем участвовать в защите своих проектов по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В зависимости от группы инвалидности и от временного периода, на который создается рабочее место, работодателю выделяется субсидия – до полумиллиона рублей. Таким образом до конца марта мы успели создать три рабочих места для инвалидов, и люди пошли работать.

У нас также сохраняется тесный контакт с фондом поддержки предпринимательства. Принимаем по электронной почте бизнес-планы, – кто хочет поучаствовать в конкурсе на получение субсидий от Центра занятости. Рассматриваем заявки.

- Елена Юрьевна, а может быть, это и неплохо – дистанционная работа? Граждане научились пользоваться «личным кабинетом»: отправили через портал свои документы – и встали на учет. Не надо никуда ходить, ждать в очереди…

- С одной стороны, это удобно. Идет компьютерная работа, никто никого не задерживает. Клиенты отслеживают судьбу своих заявлений и выплат в «личном кабинете». Раньше пособие выплачивалось два раза в месяц – от одной перерегистрации до другой. Теперь мы проводим перерегистрацию дистанционно. Раньше мы звонили по телефону, теперь у людей есть «личные кабинеты», они там видят все пошагово, что инспектор делает на бирже. Перерегистрация проводится раз в месяц, и клиент получает всю сумму пособия сразу.

Но, с другой стороны, многие хотят переговорить с инспектором лично, обсудить ситуацию. Несмотря на поток, в службе занятости налажена индивидуальная работа. Это нужно и людям, и самим инспекторам, чтобы извлечь из личного контакта максимум пользы и помочь человеку. Бывает, что человек готов пройти профессиональное обучение, однако у него есть определенные «но». И вот эти «но» хотелось бы обговорить не по телефону. Так что общение с клиентом никто не отменял!

- На сегодняшний день – после тяжелого апреля – ажиотаж прошел?

- Да, сейчас число обращений снизилось, ситуация более-менее стабилизировалась. Но нагрузка остается высокой. Необходимо проводить каждый день перерегистрацию безработных граждан, проводить признание безработными. Это не считая тех, кто первично обратился в службу занятости, – надо обработать документы. Получается, в день инспекторы обрабатывают документы на 450 человек.

В мае-июне мы продолжаем работать дистанционно. Что будет дальше, пока неизвестно. Но, как бы то ни было, мы справимся, чтобы гатчинцы без работы не остались…

Гатчинская служба занятости оснащена по последнему слову техники. В помещении сделан хороший ремонт, все – для удобства посетителей и сотрудников. У инспекторов – униформа: белые рубашки-блузки и брендированные шейные платки. Сейчас к этому добавились брендированные маски. Вирус, не вирус, а работа продолжается.

Телефон Гатчинского филиала ЦЗН: (81371) 45-616. Телефон многоканальный, длинные гудки означают, что инспектор отвечает другому абоненту – надо ждать. Часы работы биржи: с понедельника по четверг – с 10 до 17 часов; в пятницу – с 10 до 16 часов. Организована круглосуточная работа «горячей линии» по телефону: 8 (800) 350-47-47.