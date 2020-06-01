Область вводит новые послабления режима с 1 июня

Распределение
районов по зонам будет сохранено. Единственное изменение – переход Тихвинского
района из второй – в третью («зеленую») зону.
С 1
июня распределение районов будет выглядеть следующим образом:
· в первой («красной») зоне –
Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский
районы;
· во второй («желтой») зоне –
Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и
Сосновый Бор;
· в третьей («зеленой») зоне –
Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский
районы.
Запрет
на торговлю парфюмерией и косметикой в первой зоне сохраняется. Маски при
посещении торговых объектов обязательны на территории всех районов.
В
первой и второй зоне разрешается продажа на ярмарках не только продуктов
питания, но и изделий народных художественных промыслов и ремесел, саженцев
деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей. В третьей зоне
деятельность ярмарок по-прежнему разрешена без ограничений в ассортименте.
С 1
июня в первой зоне разрешена деятельность организаций дополнительного
образования исключительно в части проведения индивидуальных занятий с
обязательным использованием масок, во второй допускаются парные занятия, в
третьей – группы до 12 человек.
Спорт
на открытом воздухе разрешен в «красной зоне» в части проведения индивидуальных
(парных) тренировок, в «желтой» – групповых тренировок до 15 человек, в
«зеленой» – до 30 человек. Использование раздевалок запрещено на всей
территории области.
В
Домах культуры первой зоны разрешена работа только в части проведения
индивидуальных занятий, во второй зоне – допускаются парные занятия, в третьей
– групповые занятия до 10 человек. Использование масок вне зависимости от
района – обязательно. В музеях второй зоны до 10 человек увеличена численность
экскурсионных групп на открытом воздухе.
В
части работы салонов красоты и предприятий общепита все действовавшие ранее
ограничения сохраняются.
Работа
многофункциональных центров Ленинградской области также будет изменена. В
первой и второй зоне МФЦ будут, как и прежде, вести прием посетителей по
предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. В третьей зоне центры
«Мои документы» будут предоставлять полный перечень услуг, но также по
предварительной записи. Использование масок обязательно в МФЦ всех районов.