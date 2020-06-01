Область вводит новые послабления режима с 1 июня

Распределение районов по зонам будет сохранено. Единственное изменение – переход Тихвинского района из второй – в третью («зеленую») зону.

С 1 июня распределение районов будет выглядеть следующим образом:

· в первой («красной») зоне – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы;

· во второй («желтой») зоне – Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновый Бор;

· в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы.

Запрет на торговлю парфюмерией и косметикой в первой зоне сохраняется. Маски при посещении торговых объектов обязательны на территории всех районов.

В первой и второй зоне разрешается продажа на ярмарках не только продуктов питания, но и изделий народных художественных промыслов и ремесел, саженцев деревьев и кустарников, рассады цветочных культур и овощей. В третьей зоне деятельность ярмарок по-прежнему разрешена без ограничений в ассортименте.

С 1 июня в первой зоне разрешена деятельность организаций дополнительного образования исключительно в части проведения индивидуальных занятий с обязательным использованием масок, во второй допускаются парные занятия, в третьей – группы до 12 человек.

Спорт на открытом воздухе разрешен в «красной зоне» в части проведения индивидуальных (парных) тренировок, в «желтой» – групповых тренировок до 15 человек, в «зеленой» – до 30 человек. Использование раздевалок запрещено на всей территории области.

В Домах культуры первой зоны разрешена работа только в части проведения индивидуальных занятий, во второй зоне – допускаются парные занятия, в третьей – групповые занятия до 10 человек. Использование масок вне зависимости от района – обязательно. В музеях второй зоны до 10 человек увеличена численность экскурсионных групп на открытом воздухе.

В части работы салонов красоты и предприятий общепита все действовавшие ранее ограничения сохраняются.

Работа многофункциональных центров Ленинградской области также будет изменена. В первой и второй зоне МФЦ будут, как и прежде, вести прием посетителей по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. В третьей зоне центры «Мои документы» будут предоставлять полный перечень услуг, но также по предварительной записи. Использование масок обязательно в МФЦ всех районов.