Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова поздравляет жителей региона с Днем защиты детей

1 июня – это не только праздник, когда
дети веселятся, радуются окончанию учебного года и наступлению летних каникул. Но
у этого праздника есть и обратная сторона, которая, возможно, намного важнее
самой идеи веселья. Главная цель Дня защиты детей – заострить внимание
общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в
названии праздника. Поэтому важно задуматься, от чего надо защищать детей.
В этом году, к сожалению, праздник был омрачен
пандемией неведомого до сих пор человечеству вируса, который поразил все страны
мира без исключения. Эпидемия бросила беспрецедентные вызовы человечеству, но
можно смело сказать, что Российская Федерация принадлежит к числу тех стран
мира, которые ответили на этот вызов самым достойным образом.
Во
– первых, в эти тревожные и ответственные для жизни и здоровья детей дни, Российское
государство оказало всемерную социальную поддержку института материнства и
детства. Предприняты беспрецедентные меры финансовой поддержки семей с детьми.
Законодательно утверждены денежные выплаты детям разных возрастов. Вкупе с
введением бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов и
разрешением расходовать материнский капитал на нужды воспитания и образования
детей, эти меры создают надежную материальную базу защиты интересов детей.
Во-вторых,
пандемия подтвердила эффективность и такой долговременной государственной меры в
охране детского здоровья как систематическая всеобщая плановая вакцинации детей.
В сравнении с другими странами мира, заболеваемость детей от коронавируса и синдрома
Кавасаки в России несколько раз меньше, чем в Европе.
В-третьих, Российское государство, и
современная система образования достойно ответили на возникший вызов – необходимость
нахождения миллионов школьников на двухмесячном карантине: повсеместно внедрено
дистанционное обучение, в интересах детей были приняты решения о переносе сроков
сдачи Единого государственного экзамена и переноса сроков приёмной кампании в вузы.
Все эти меры свидетельствуют о том, что в России
утверждается государство социального типа, которое оказывает поддержку в первую
очередь тем, кто ещё не может самостоятельно позаботиться о себе.
С праздником! С международным Днем защиты
детей!
Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Т.А.Литвинова