Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова поздравляет жителей региона с Днем защиты детей

1 июня – это не только праздник, когда дети веселятся, радуются окончанию учебного года и наступлению летних каникул. Но у этого праздника есть и обратная сторона, которая, возможно, намного важнее самой идеи веселья. Главная цель Дня защиты детей – заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника. Поэтому важно задуматься, от чего надо защищать детей.

В этом году, к сожалению, праздник был омрачен пандемией неведомого до сих пор человечеству вируса, который поразил все страны мира без исключения. Эпидемия бросила беспрецедентные вызовы человечеству, но можно смело сказать, что Российская Федерация принадлежит к числу тех стран мира, которые ответили на этот вызов самым достойным образом.

Во – первых, в эти тревожные и ответственные для жизни и здоровья детей дни, Российское государство оказало всемерную социальную поддержку института материнства и детства. Предприняты беспрецедентные меры финансовой поддержки семей с детьми. Законодательно утверждены денежные выплаты детям разных возрастов. Вкупе с введением бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов и разрешением расходовать материнский капитал на нужды воспитания и образования детей, эти меры создают надежную материальную базу защиты интересов детей.

Во-вторых, пандемия подтвердила эффективность и такой долговременной государственной меры в охране детского здоровья как систематическая всеобщая плановая вакцинации детей. В сравнении с другими странами мира, заболеваемость детей от коронавируса и синдрома Кавасаки в России несколько раз меньше, чем в Европе.

В-третьих, Российское государство, и современная система образования достойно ответили на возникший вызов – необходимость нахождения миллионов школьников на двухмесячном карантине: повсеместно внедрено дистанционное обучение, в интересах детей были приняты решения о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена и переноса сроков приёмной кампании в вузы.

Все эти меры свидетельствуют о том, что в России утверждается государство социального типа, которое оказывает поддержку в первую очередь тем, кто ещё не может самостоятельно позаботиться о себе.

С праздником! С международным Днем защиты детей!

Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Т.А.Литвинова