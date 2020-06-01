В Ленинградской области ситуацию можно назвать относительно стабильной

В абсолютных значениях картина выглядит так: 250 выявленных случаев на весь Северо-Запад 1 апреля и 30 292 — на 31 мая. Рост количества заболевших произошёл во всех регионах.

Самая большая доля выявленных случаев COVID-19 приходится на Санкт-Петербург: с 1 апреля по 31 мая эта доля выросла на 3% (с 50% до 53%). Минимальное значение по этому показателю было зафиксировано 15-16 апреля (44%), максимальное — в 20-х числах мая (55%). В абсолютных значениях количество выявленных случаев в Петербурге выросло со 125 1 апреля до почти 16 тысяч 31 мая.

Относительно стабильная ситуация в Республике Карелия (было 0%, с 19 апреля и до сегодняшнего дня — 1%), в Ленинградской (было 8% стало 9% — в начале апреля наблюдалось увеличение общей доли до 14%, большую часть мая регион продержался на уровне 10%), Псковской и Вологодской областях (было 4%, стало 3%). Без изменений остается ситуация в Калининградской области (5%).

Минимальная доля выявленных заболевших в СЗФО — у Ненецкого автономного округа (НАО): с 0% на 1 апреля она увеличилась до 0,2% на 31 мая (выявлено 72 заболевших).

Существенное изменение ситуации зафиксировано в Коми: с 22% от общей доли выявленных случаев в начале апреля регион вышел на 4% к 31 мая. Долгое время республика демонстрировала очень высокие темпы роста. Снижение темпов здесь фиксируется с 20-х чисел апреля.

Увеличение доли фиксируется в Новгородской области (с 1% до 4%) и Архангельской области (с 3% до 6%, где рост начался с середины мая). В Мурманской области был отмечен всплеск количества выявленных случаев с 25 апреля, а максимальный показатель зафиксирован 7 мая — 19% в сравнении с 4% на 1 апреля. На конец мая в регионе опять наблюдается снижение доли выявленных случаев (11%).