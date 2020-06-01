В Ленинградской области ситуацию можно назвать относительно стабильной

В
абсолютных значениях картина выглядит так: 250 выявленных случаев на весь
Северо-Запад 1 апреля и 30 292 — на 31 мая. Рост количества заболевших
произошёл во всех регионах.
Самая
большая доля выявленных случаев COVID-19 приходится на
Санкт-Петербург: с 1 апреля по 31 мая эта доля выросла на 3% (с 50% до 53%).
Минимальное значение по этому показателю было зафиксировано 15-16 апреля (44%),
максимальное — в 20-х числах мая (55%). В абсолютных значениях количество
выявленных случаев в Петербурге выросло со 125 1 апреля до почти 16 тысяч 31
мая.
Относительно
стабильная ситуация в Республике Карелия (было 0%, с 19 апреля и до
сегодняшнего дня — 1%), в Ленинградской (было 8% стало 9% — в начале апреля
наблюдалось увеличение общей доли до 14%, большую часть мая регион продержался
на уровне 10%), Псковской и Вологодской областях (было 4%, стало 3%). Без
изменений остается ситуация в Калининградской области (5%).
Минимальная
доля выявленных заболевших в СЗФО — у Ненецкого автономного округа (НАО): с 0%
на 1 апреля она увеличилась до 0,2% на 31 мая (выявлено 72 заболевших).
Существенное
изменение ситуации зафиксировано в Коми: с 22% от общей доли выявленных случаев
в начале апреля регион вышел на 4% к 31 мая. Долгое время республика
демонстрировала очень высокие темпы роста. Снижение темпов здесь фиксируется с
20-х чисел апреля.
Увеличение
доли фиксируется в Новгородской области (с 1% до 4%) и Архангельской области (с
3% до 6%, где рост начался с середины мая). В Мурманской области был отмечен
всплеск количества выявленных случаев с 25 апреля, а максимальный показатель
зафиксирован 7 мая — 19% в сравнении с 4% на 1 апреля. На конец мая в регионе
опять наблюдается снижение доли выявленных случаев (11%).