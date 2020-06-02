Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, региональный координатор проекта «Крепкая семья Людмила Тептина 1 июня поздравила многодетную семью Антиповых из поселка Сиверский, в которой воспитываются 20 детей, из которых 14 - приемные. Четверо старших живут самостоятельно, две старшие дочери подарили трех внуков. А 16 детей живут вместе с родителями, 11 из них - школьники, трое - студенты.

«Дистанционное обучение обнажило серьезную проблему - нехватку техники для обучения, и поэтому я решила подарить этой семье современный ноутбук, - сказала Людмила Тептина. – Я с удовольствием пообщалась с детьми - у них много интересов, они занимаются в творческих коллективах. Поблагодарила родителей за их нравственный подвиг: они окружили всех детей любовью и заботой, подарили самое главное счастье - жить в дружной и крепкой семье».

Кроме того, депутат побывала в Сиверском ресурсном центре и передала сладкие подарки для праздничного стола его воспитанникам.

Творческим подарком для всех жителей региона стал концерт симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», который выступил на территории регионального курорта «Gatchina Gardens». Музыканты под управлением маэстро Михаила Голикова подготовили специальную программу для детей из добрых советских мультфильмов и диснеевской классики. Концерт можно было посмотреть в прямом эфире, а сейчас он доступен для просмотра в записи.

«Оркестр «Таврический» в прошлом году на этой площадке был участником регионального фестиваля «День детства», организатором которого выступил проект «Крепкая семья». Фестиваль настолько понравился его участникам, что мы решили сделать его традиционным. Поэтому в этом году фестивалю «День детства» - быть! Он запланирован на август», - добавила Людмила Тептина.



