Не лишай ребенка детства – заплати алименты!

Важно отметить, что в текущем году на исполнение поступило на 1 065 исполнительных документов о взыскании алиментных платежей меньше, чем в 2019 году, а взысканная сумма увеличилась на 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

УФССП России по Ленинградской области напоминает, что алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации, направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей. Отсутствие необходимой материальной поддержки детей не позволяет надлежащим образом организовать их обучение и досуг (оплату спортивных и творческих занятий, покупку книг, развивающих игрушек и пр.), что негативно влияет на формирование будущей личности.

К сожалению, отсутствие осознания долга родителей перед ребенком трудно решить только мерами принудительного исполнения, поэтому необходимо укреплять престиж семьи, чувство долга родителей перед ребенком. Необходимо также формирование общественного мнения, порицающего такое поведение, когда ребенок не получает поддержку от одного из родителей.



