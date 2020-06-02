Уголовница «серебряного» возраста

27-го мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратилась жительница Петербурга, у которой в Сиверском украли сумку из автомобиля, припаркованного на Полевой улице. В сумке был кошелек с деньгами, банковская карта, с которой впоследствии сняли 8500 рублей, и документы. Общий ущерб превысил 46 тысяч рублей.

Через два дня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили воровку. Ею оказалась 62-летняя жительница деревни Куровицы, ранее судимая. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступницу заключили под стражу.