Уголовница «серебряного» возраста

27-го мая в дежурную часть Сиверского отдела полиции
обратилась жительница Петербурга, у которой в Сиверском украли сумку из
автомобиля, припаркованного на Полевой улице. В сумке был кошелек с деньгами,
банковская карта, с которой впоследствии сняли 8500 рублей, и документы. Общий
ущерб превысил 46 тысяч рублей.
Через два дня в ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили воровку. Ею
оказалась 62-летняя жительница деревни Куровицы, ранее судимая. По факту кражи
возбуждено уголовное дело. Преступницу заключили под стражу.