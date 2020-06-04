Достойный объект для здорового образа жизни

Заместитель председатель комитета образования
Гатчинского района Татьяна Быкова и директор ФОК Виталий Курочка провели для
главы районной администрации экскурсию по спортивному объекту.
Комплекс был построен по программе «Газпром – детям» и
введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, но на протяжении первых лет работы
пришлось делать повторный ремонт некоторых элементов комплекса как в рамках
гарантийного срока, так и своими силами. Так, за счет бюджетных средств в ФОКе
было смонтировано видеонаблюдение, чтобы открыть здесь спортивную школу, как
того требует законодательство. Много вопросов у местных жителей вызывали стоки.
Слухи о том, что канализация сливается напрямую в реку Оредеж, не
подтвердились. Виталий Курочка рассказал, что бассейн подключен к локальным очистным
сооружениям и оснащен необходимыми фильтрами.
Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса
вместе с педагогическим коллективом спортшколы в первый год функционирования
обошлось районному бюджету в 28 млн рублей, сегодня сумма составляет 20 млн
рублей ежегодно. Внебюджетная деятельность в 2019 году принесла в бюджет 5,5
млн рублей.
- Уверены, что эта сумма будет расти, так как каждый
год мы увеличиваем перечень платных услуг, - сказала Татьяна Быкова.
В ФОКе работают бассейн, спортивный, тренажерные залы,
которые пользуются популярностью как у жителей Вырицы, так и других населенных
пунктов.
Само здание приспособлено для обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации национальных проектов
разрабатываются адаптивные программы для детей с особенностями развития, их
будут внедрять уже со следующего года.
В Районной ДЮСШ постоянно занимаются 550 детей в
секциях по карате, дзюдо, футболу, плаванию и эстетической гимнастике.
Для спортивной школы в 2019 году приобрели автобус,
который единственный в Гатчинском районе и второй в Ленинградской области
оснащен подъемником для детей – колясочников.
- Достойный объект, который поможет его посетителям
вести здоровый образ жизни. Это хорошая площадка для проведения районных и региональных
спортивных мероприятий, - сказала Людмила Нещадим по итогам осмотра.
Проблемным вопросом остается доступность объекта –
организовать автобусное сообщение мимо ФОКа не представляется возможным из-за
недостаточной ширины улицы Московской, на которой он расположен. Людмила
Нещадим дала поручение разработать предложения по решению данного вопроса до
конца июня текущего года, в том числе о возможности вступления в программу
комплексного развития сельских территорий.
- Это, безусловно, увеличит количество посетителей спортивного центра, - уверена она.