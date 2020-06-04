Достойный объект для здорового образа жизни

Заместитель председатель комитета образования Гатчинского района Татьяна Быкова и директор ФОК Виталий Курочка провели для главы районной администрации экскурсию по спортивному объекту.

Комплекс был построен по программе «Газпром – детям» и введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, но на протяжении первых лет работы пришлось делать повторный ремонт некоторых элементов комплекса как в рамках гарантийного срока, так и своими силами. Так, за счет бюджетных средств в ФОКе было смонтировано видеонаблюдение, чтобы открыть здесь спортивную школу, как того требует законодательство. Много вопросов у местных жителей вызывали стоки. Слухи о том, что канализация сливается напрямую в реку Оредеж, не подтвердились. Виталий Курочка рассказал, что бассейн подключен к локальным очистным сооружениям и оснащен необходимыми фильтрами.

Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса вместе с педагогическим коллективом спортшколы в первый год функционирования обошлось районному бюджету в 28 млн рублей, сегодня сумма составляет 20 млн рублей ежегодно. Внебюджетная деятельность в 2019 году принесла в бюджет 5,5 млн рублей.

- Уверены, что эта сумма будет расти, так как каждый год мы увеличиваем перечень платных услуг, - сказала Татьяна Быкова.

В ФОКе работают бассейн, спортивный, тренажерные залы, которые пользуются популярностью как у жителей Вырицы, так и других населенных пунктов.

Само здание приспособлено для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации национальных проектов разрабатываются адаптивные программы для детей с особенностями развития, их будут внедрять уже со следующего года.

В Районной ДЮСШ постоянно занимаются 550 детей в секциях по карате, дзюдо, футболу, плаванию и эстетической гимнастике.

Для спортивной школы в 2019 году приобрели автобус, который единственный в Гатчинском районе и второй в Ленинградской области оснащен подъемником для детей – колясочников.

- Достойный объект, который поможет его посетителям вести здоровый образ жизни. Это хорошая площадка для проведения районных и региональных спортивных мероприятий, - сказала Людмила Нещадим по итогам осмотра.

Проблемным вопросом остается доступность объекта – организовать автобусное сообщение мимо ФОКа не представляется возможным из-за недостаточной ширины улицы Московской, на которой он расположен. Людмила Нещадим дала поручение разработать предложения по решению данного вопроса до конца июня текущего года, в том числе о возможности вступления в программу комплексного развития сельских территорий.

- Это, безусловно, увеличит количество посетителей спортивного центра, - уверена она.