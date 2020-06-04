Ни турпутёвок, ни дверей

25-го мая следственным
управлением УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных
дела в отношении 36-летней жительницы Гатчины Натальи П. Дама, будучи
генеральным директором некой фирмы, офис которой находится в Гатчине на улице
К. Маркса, продала турпутевки клиенткам и получила с них деньги, однако
исполнять свои обязательства не собиралась. Одна из потерпевших заплатила за турпродукт
50 тысяч рублей, другая – 127 тысяч. Действовала гражданка П. умышленно, из
корыстных побуждений – путем обмана и злоупотребления доверием. Деньги,
полученные за фиктивные туры, директорша потратила на собственные нужды.
26-го мая следственное
управление возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего Николая Т.,
числящегося генеральным директором строительного предприятия. Гражданин Т.,
находясь в офисе на Соборной, под предлогом продажи межкомнатных дверей
заключил с покупателем договор поставки, получил от него деньги – 85 тысяч
рублей, и никаких дверей не поставил. Деньгами распорядился по своему
усмотрению.
По фактам мошенничеств в
значительном размере возбуждены уголовные дела. Мошенники находятся под
подпиской о невыезде.