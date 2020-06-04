Ни турпутёвок, ни дверей

25-го мая следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных дела в отношении 36-летней жительницы Гатчины Натальи П. Дама, будучи генеральным директором некой фирмы, офис которой находится в Гатчине на улице К. Маркса, продала турпутевки клиенткам и получила с них деньги, однако исполнять свои обязательства не собиралась. Одна из потерпевших заплатила за турпродукт 50 тысяч рублей, другая – 127 тысяч. Действовала гражданка П. умышленно, из корыстных побуждений – путем обмана и злоупотребления доверием. Деньги, полученные за фиктивные туры, директорша потратила на собственные нужды.

26-го мая следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего Николая Т., числящегося генеральным директором строительного предприятия. Гражданин Т., находясь в офисе на Соборной, под предлогом продажи межкомнатных дверей заключил с покупателем договор поставки, получил от него деньги – 85 тысяч рублей, и никаких дверей не поставил. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела. Мошенники находятся под подпиской о невыезде.