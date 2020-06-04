Область приглашает садоводства за субсидиями

На
2020 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено на 45% больше средств,
чем в 2019 году — 60 млн руб.
В
ходе первого отбора в марте 20 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ)
получили 40,5 млн рублей. Оставшиеся средства будут распределены в ходе второго
конкурса. Заявки от СНТ до 20 июля принимает комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Подробная
информация – на сайте комитета по АПК.
В
рамках программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» область
субсидирует садоводствам жителей региона до 80% расходов на создание и
реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры: электрические сети, приборы
учета электроэнергии, водо- и газопроводы, дороги, мелиорацию.
В
2019 году по программе построено 20,8 км линий и 169 опор электропередач, 2
мачтовые трансформаторные подстанции, установлено 1720 счетчиков
автоматизированного учета электроэнергии, проложено 7,34 км водопровода,
реконструировано 1,3 тыс. м2 дороги к садоводствам.
С
начала реализации программы в 2003 году оказана поддержка 289 СНТ на сумму
более 320 млн руб.