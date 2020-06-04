Область приглашает садоводства за субсидиями

На 2020 год в областном бюджете на эти цели предусмотрено на 45% больше средств, чем в 2019 году — 60 млн руб.

В ходе первого отбора в марте 20 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) получили 40,5 млн рублей. Оставшиеся средства будут распределены в ходе второго конкурса. Заявки от СНТ до 20 июля принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Подробная информация – на сайте комитета по АПК.

В рамках программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» область субсидирует садоводствам жителей региона до 80% расходов на создание и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры: электрические сети, приборы учета электроэнергии, водо- и газопроводы, дороги, мелиорацию.

В 2019 году по программе построено 20,8 км линий и 169 опор электропередач, 2 мачтовые трансформаторные подстанции, установлено 1720 счетчиков автоматизированного учета электроэнергии, проложено 7,34 км водопровода, реконструировано 1,3 тыс. м2 дороги к садоводствам.

С начала реализации программы в 2003 году оказана поддержка 289 СНТ на сумму более 320 млн руб.