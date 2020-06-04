«Цифровой прорыв» ждёт участников!

К
участию приглашаются студенты, сотрудники университетов, а также сформированные
команды, состоящие из 3-5 человек, обладающие цифровыми навыками. Регистрация
на сайте: https://leadersofdigital.ru/#tabs
Конкурс
является одним из ключевых проектов платформы АНО «Россия – страна
возможностей», которая создана по инициативе Президента Российской Федерации В.
Путина и является организатором крупнейших всероссийских проектов, таких как
«Лидеры России», «Я – профессионал», «Мой первый бизнес» и других.
«Цифровой
прорыв» – самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой
экономики.
Очным
форматом проведения конкурса является хакатон – соревнование, во время которого
ИТ-специалисты в составе команд разрабатывают прототипы цифровых продуктов в
течение ограниченного промежутка времени (36 часов – полуфинал, 48 часов –
финал).
Цель
конкурса – создание культуры ИТ-сообщества за счет продвижения лучших
участников, а также формирования соревновательной и неформальной атмосферы на
мероприятиях.
«Цифровой
прорыв» позволяет сформировать ИТ-команды, способные проводить цифровую
трансформацию в разрезе отрасли или региона. Конкурс дает участникам
возможность получить новые знания, найти единомышленников, создать проект и
расширить круг знакомых из числа профессионального сообщества.
Участником
конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин России. Подать заявки
могут:
-
ИТ-специалисты: программист, инженер, аналитик, тестировщик, системный
администратор, архитектор, дата-сайентист;
-
Дизайнеры: графический, промышленный, продуктовый дизайнер, аниматор,
гейм-дизайнер, специалист по UX/UI;
-
Управленцы: менеджер проектов, менеджер по продуктам, предприниматель,
финансовый или бизнес-аналитик, маркетолог, юрист.
Каждый
конкурсант получит возможность:
●
Определить для себя новые карьерные возможности и стать частью активного
ИТ-сообщества страны;
●
Решить реальные задачи бизнеса и государства и получить предложения на
разработку и внедрение ИТ-продуктов;
●
Начинающие специалисты и энтузиасты получают новые знания, практический опыт,
живое общение с экспертами из индустрии;
●
Финалисты и победители конкурса смогут получить денежные призы, а также
поддержку от компаний партнеров и органов исполнительной власти по развитию
разработанного на хакатоне прототипа.
Востребованность
проекта всероссийского масштаба по поддержке ИТ-специалистов подтверждают итоги
2019 года. Конкурс прошел в 40 регионах России, в нем приняли участие более 66
тысяч человек, в финале приняли участие 3345 человек. По итогам конкурса было
разработано более 170 проектов для решения реальных бизнес-кейсов. Партнёрами
конкурса в 2019 стали ведущие компании отрасли: Mail.ru Group, МТС, Мегафон,
Росатом, Ростелеком, Банк России и многие другие.
Нововведения
конкурса 2020 года:
●
Формирование сообщества амбассадоров конкурса: самые яркие участники первого
сезона, успешно показавшие себя организаторы и лидеры мнений в ИТ;
●
Укрупнение и объединение. Конкурс пройдет в 8 региональных хабах. Проведение 8
масштабных хакатонов позволит привлечь к участию в конкурсе больше команд и
партнеров;
●
Образовательная программа. Во время проведения финального хакатона будет
организована образовательная программа для участников конкурса от партнеров,
экспертов конкурса и профессионалов ИТ-индустрии;
●
Кейсовый подход к формированию задач для хакатонов. Комплексный подход в
постановке задач предоставит участникам возможность творчески подойти к
разработке решения;
●
Вовлеченность региональных министерств. Интеграция представителей региональных
органов власти позволит создать устойчивые региональные хабы;
●
Профессиональный ассессмент участников и команд во время проведения
региональных хакатонов;
●
Собственная школа трекеров «Цифрового прорыва». Разработан единый стандарт и
методология проведения масштабных хакатонов страны, а также интеграция в работу
команд специалиста по продуктовому мышлению, проектному менеджменту и
командному управлению.
Этапы
конкурса:
1.
Регистрация участников;
2.
Онлайн-тестирование на портале конкурса;
3.
Онлайн-этап конкурса: летний IT-марафон (июнь-июль);
4.
Региональные хакатоны – 8 хакатонов в 8 региональных хабах (осень 2020);
4.
Финальный хакатон (осень 2020);
Результаты:
Создание
цифровых профилей участников, состоящих из кратких портфолио, с возможностью
просмотра ключевых компетенций и персональным рейтингом по итогам
образовательных программ. Создание таких портфолио ускорит поиск команд для
потенциальных работодателей и позволит сформировать персональные траектории
развития.