«Цифровой прорыв» ждёт участников!

К участию приглашаются студенты, сотрудники университетов, а также сформированные команды, состоящие из 3-5 человек, обладающие цифровыми навыками. Регистрация на сайте: https://leadersofdigital.ru/#tabs

Конкурс является одним из ключевых проектов платформы АНО «Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе Президента Российской Федерации В. Путина и является организатором крупнейших всероссийских проектов, таких как «Лидеры России», «Я – профессионал», «Мой первый бизнес» и других.

«Цифровой прорыв» – самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики.

Очным форматом проведения конкурса является хакатон – соревнование, во время которого ИТ-специалисты в составе команд разрабатывают прототипы цифровых продуктов в течение ограниченного промежутка времени (36 часов – полуфинал, 48 часов – финал).

Цель конкурса – создание культуры ИТ-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также формирования соревновательной и неформальной атмосферы на мероприятиях.

«Цифровой прорыв» позволяет сформировать ИТ-команды, способные проводить цифровую трансформацию в разрезе отрасли или региона. Конкурс дает участникам возможность получить новые знания, найти единомышленников, создать проект и расширить круг знакомых из числа профессионального сообщества.

Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин России. Подать заявки могут:

- ИТ-специалисты: программист, инженер, аналитик, тестировщик, системный администратор, архитектор, дата-сайентист;

- Дизайнеры: графический, промышленный, продуктовый дизайнер, аниматор, гейм-дизайнер, специалист по UX/UI;

- Управленцы: менеджер проектов, менеджер по продуктам, предприниматель, финансовый или бизнес-аналитик, маркетолог, юрист.

Каждый конкурсант получит возможность:

● Определить для себя новые карьерные возможности и стать частью активного ИТ-сообщества страны;

● Решить реальные задачи бизнеса и государства и получить предложения на разработку и внедрение ИТ-продуктов;

● Начинающие специалисты и энтузиасты получают новые знания, практический опыт, живое общение с экспертами из индустрии;

● Финалисты и победители конкурса смогут получить денежные призы, а также поддержку от компаний партнеров и органов исполнительной власти по развитию разработанного на хакатоне прототипа.

Востребованность проекта всероссийского масштаба по поддержке ИТ-специалистов подтверждают итоги 2019 года. Конкурс прошел в 40 регионах России, в нем приняли участие более 66 тысяч человек, в финале приняли участие 3345 человек. По итогам конкурса было разработано более 170 проектов для решения реальных бизнес-кейсов. Партнёрами конкурса в 2019 стали ведущие компании отрасли: Mail.ru Group, МТС, Мегафон, Росатом, Ростелеком, Банк России и многие другие.

Нововведения конкурса 2020 года:

● Формирование сообщества амбассадоров конкурса: самые яркие участники первого сезона, успешно показавшие себя организаторы и лидеры мнений в ИТ;

● Укрупнение и объединение. Конкурс пройдет в 8 региональных хабах. Проведение 8 масштабных хакатонов позволит привлечь к участию в конкурсе больше команд и партнеров;

● Образовательная программа. Во время проведения финального хакатона будет организована образовательная программа для участников конкурса от партнеров, экспертов конкурса и профессионалов ИТ-индустрии;

● Кейсовый подход к формированию задач для хакатонов. Комплексный подход в постановке задач предоставит участникам возможность творчески подойти к разработке решения;

● Вовлеченность региональных министерств. Интеграция представителей региональных органов власти позволит создать устойчивые региональные хабы;

● Профессиональный ассессмент участников и команд во время проведения региональных хакатонов;

● Собственная школа трекеров «Цифрового прорыва». Разработан единый стандарт и методология проведения масштабных хакатонов страны, а также интеграция в работу команд специалиста по продуктовому мышлению, проектному менеджменту и командному управлению.

Этапы конкурса:

1. Регистрация участников;

2. Онлайн-тестирование на портале конкурса;

3. Онлайн-этап конкурса: летний IT-марафон (июнь-июль);

4. Региональные хакатоны – 8 хакатонов в 8 региональных хабах (осень 2020);

4. Финальный хакатон (осень 2020);

Результаты:

Создание цифровых профилей участников, состоящих из кратких портфолио, с возможностью просмотра ключевых компетенций и персональным рейтингом по итогам образовательных программ. Создание таких портфолио ускорит поиск команд для потенциальных работодателей и позволит сформировать персональные траектории развития.