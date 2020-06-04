В Летний сад – по билету?

В интервью газете «Аргументы и Факты - Петербург» генеральный директор Русского музея Владимир Гусев сказал, что «всячески сопротивляюсь подобному решению".

"С одной стороны, считаю, что Летний сад должен быть доступен для прогулок всем. С другой - финансово мы ничего не выиграем, это не решит возникших материальных трудностей. Конечно, если совсем станет туго, придется вернуться к продаже входных билетов. Кстати, в советское время подобная практика существовала, хотя плата была скромной. А сейчас такая мера станет вынужденной. Ведь мы потеряли все внебюджетные средства, а они шли на содержание наших дворцов, садов и парков. В текущем сезоне хотели полностью восстановить в Летнем саду деревянные конструкции, но все придется отложить", - отметил в интервью изданию Владимир Гусев.

Для гатчинцев тема платного посещения парка – весьма болезненна. Видя, как укрепляются входные конструкции дворцового парка, многие опасаются, что за прогулки в парке скоро придется платить.

«В целом хочется, чтобы изменилось само отношение к музею, как источнику доходов. Нас все время заставляли гнаться за экономическими показателями, выходить на самоокупаемость, увеличивать число посетителей. Да, мы должны зарабатывать, но и государству необходимо выделять больше средств на содержание музеев», - считает руководитель Русского музея.