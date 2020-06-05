Продлён прием заявок на конкурс краеведов

В прошлом году на конкурс поступило 12 заявок. Награждение победителя конкурса проходило в Москве в Доме Российского исторического общества, а лауреаты конкурса были приглашены в Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге, где они поделились опытом с коллегами на круглом столе «Роль семейных архивов в формировании исторической памяти».

Сегодня в конкурсе могут принимать участие не только учителя, но и работники музеев, библиотек и других учреждений культуры, общественных организаций, краеведы, которые направляют свои силы на просвещение молодого поколения, пишут статьи, книги, проводят занятия, ведут страницы в интернете, привлекая молодых к изучению родной истории.

Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе! Представим всей стране творческих интересных людей Ленинградской области, любящих историю своей страны, своего края, готовых поделиться своими знаниями с молодым поколением!

Ссылка на конкурс: https://historyrussia.org/sobytiya/otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-sredi-kraevedov-rabotayushchikh-s-molodezhyu.html

Куратор конкурса: Юлия Игоревна Крипатова, телефон 8(81378)22475, 8(81378)22346