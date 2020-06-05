Продлён прием заявок на конкурс краеведов

В
прошлом году на конкурс поступило 12 заявок. Награждение победителя конкурса
проходило в Москве в Доме Российского исторического общества, а лауреаты
конкурса были приглашены в Ленинградский областной государственный архив в г.
Выборге, где они поделились опытом с коллегами на круглом столе «Роль семейных архивов
в формировании исторической памяти».
Сегодня
в конкурсе могут принимать участие не только учителя, но и работники музеев,
библиотек и других учреждений культуры, общественных организаций, краеведы,
которые направляют свои силы на просвещение молодого поколения, пишут статьи,
книги, проводят занятия, ведут страницы в интернете, привлекая молодых к
изучению родной истории.
Ленинградский
областной государственный архив в г. Выборге приглашает всех желающих
поучаствовать в конкурсе! Представим всей стране творческих интересных людей
Ленинградской области, любящих историю своей страны, своего края, готовых
поделиться своими знаниями с молодым поколением!
Ссылка на конкурс: https://historyrussia.org/sobytiya/otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-sredi-kraevedov-rabotayushchikh-s-molodezhyu.html
Куратор
конкурса: Юлия Игоревна Крипатова, телефон
8(81378)22475, 8(81378)22346