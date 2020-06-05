«Спасибо интернету» от тех, кому за 50

«Спасибо интернету» от тех, кому за 50

Жители Ленинградской области от 50 лет, обучившиеся работе на ком-пьютере и в интернете, в том числе на компьютерных курсах, могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2020».

Рубрики : Общество     05 Jun 2020

Для участия необходимо подать заявку на портале «Азбука интернета» азбукаинтернета.рф и приложить эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя Азбука интернета», «Я — интернет-звезда».

Это могут быть истории о том, как удалось освоить портал госуслуг, цифровые сервисы Пенсионного фонда и других ведомств — и теперь не выходя из дома получается записаться к врачу, проверить задолженность по налогам и штрафам, перевести пенсию на пластиковую карту. Или как с помощью социальных сетей получилось организовать благоустройство территории около дома или встречу одноклассников.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2020 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.

Организаторами конкурса выступают компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Получить элементарные навыки работы на компьютере старшему поколению поможет учебная программа «Азбука Интернета». Электронная версия учебника доступна на портале азбукаинтернета.рф в разделе «Учебник».

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