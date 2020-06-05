В Ленинградской области темп прироста COVID-пациентов ниже общероссийского

В Ленинградской области темп прироста COVID-пациентов ниже общероссийского

За минувшие сутки в Ленинградской области выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом.

Рубрики : COVID-19     05 Jun 2020

На 5 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3086 человек, 1058 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2011 выздоровел, 17 умерли.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал, как изменилось количество выявленных заболевших на Северо-Западе за неделю с 30 мая по 5 июня.

По темпам прироста выявленных заболевших (во сколько раз увеличилось их количество по сравнению с предыдущим отчетным периодом) показатели СЗФО совпадают со средним по стране: 1,2 раза как по СЗФО, так и по РФ. На этом же уровне находятся Санкт-Петербург, Вологодская, Калининградская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ

Самый низкий темп прироста зафиксирован в Ленинградской и Мурманской областях — 1,1 раза.

Наиболее высокие темпы прироста демонстрирует Архангельская область — 1,6 раза, что превышает общероссийские (1,2). На втором месте находится Республика Карелия и Новгородская область с показателем 1,4 раза, что превышает общероссийский показатель на 0,2.

Таким образом четыре региона СЗФО демонстрировали прирост выше общероссийского, в пяти уровень идентичен общероссийскому и в двух – ниже.

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