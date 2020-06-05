В Ленинградской области темп прироста COVID-пациентов ниже общероссийского

На 5
июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3086
человек, 1058 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2011
выздоровел, 17 умерли.
Информационный
центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал, как изменилось
количество выявленных заболевших на Северо-Западе за неделю с 30 мая по 5 июня.
По
темпам прироста выявленных заболевших (во сколько раз увеличилось их количество
по сравнению с предыдущим отчетным периодом) показатели СЗФО совпадают со
средним по стране: 1,2 раза как по СЗФО, так и по РФ. На этом же уровне
находятся Санкт-Петербург, Вологодская, Калининградская области, Республика
Коми и Ненецкий автономный округ
Самый
низкий темп прироста зафиксирован в Ленинградской и Мурманской областях — 1,1
раза.
Наиболее
высокие темпы прироста демонстрирует Архангельская область — 1,6 раза, что
превышает общероссийские (1,2). На втором месте находится Республика Карелия и
Новгородская область с показателем 1,4 раза, что превышает общероссийский
показатель на 0,2.
Таким
образом четыре региона СЗФО демонстрировали прирост выше общероссийского, в
пяти уровень идентичен общероссийскому и в двух – ниже.