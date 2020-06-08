Когда профессия – это призвание

Социальные работники — это люди, которые посвятили свою жизнь помощи всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, остался один на один с бедами и трудностями. Особо востребованной их работа стала сегодня, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, потому что они день за днем продолжают оказывать помощь гражданам в стационарных учреждениях и на дому. Они делают всё, чтобы на этом сложном этапе поддержку получили те, кому она жизненно необходима.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина зачитала приветственный адрес от имени председателя областного парламента Сергея Бебенина, поблагодарила сотрудников социальных учреждений и вручила букет цветов от имени депутатов, представляющих Гатчинский район в парламенте, руководителю Гатчинского филиала областного «Центра социальной защиты населения» Екатерине Битель.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что именно социальные работники дарят людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, заботу и поддержку.

- Вы несете особую миссию, помогаю тем, кто в этом особенно нуждается. Какие бы задачи не ставила перед вами жизнь, вы всегда на передовой, а сегодня особенно. Берегите себя, своих коллег, родных и близких. Пусть опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, который заставил нас многое переформатировать в своей жизни, поможет нам всем в будущем. Желаю вам счастья, добра, любви, а главное – сохранить хорошие человеческие отношения, - сказала Людмила Нещадим.

Стоит отметить, что в Гатчинском районе представлена одна из самых широких программ поддержки граждан в регионе, благодаря функционированию как государственных, так и частных структур оказания социальной помощи населению.

К поздравлениям присоединился глава Гатчинского района Виталий Филоненко, который пожелал всем работникам социальной сферы здоровья и благополучия.

Почетные гости вручили заслуженные награды работникам системы социальной защиты Гатчинского района.

Почетной грамотой комитета по социальной защите населения Ленинградской области наградили начальника назначений семьям с детьми Центра социальной защиты населения Екатерину Золочевскую.

Благодарственные письма и Благодарности главы Гатчинского района и главы районной администрации получили:​

- руководитель Центра социальной защиты населения в Гатчинском районе Екатерина Битель,

- главный специалист отдела организации социальной поддержки отдельных категорий граждан Надежда Максимова,

- главный специалист сектора по назначению субсидий Татьяна Тютина,

- главный специалист отдела организации социальных выплат семьям с детьми Юлия Плескач,

- руководитель Гатчинского комплексного центра социального обслуживания населения «Дарина» Ольга Максимихина, а также сотрудники центра: заместитель директора Евгения Османова, главный бухгалтер Елена Хамутовская, специалист по социальной работе Ирина Сосновская, младший воспитатель Вера Федорова, медицинская сестра диетической Ирина Юденкова,

- директор Гатчинского ПНИ Вадим ​Кузько, старшая медсестра интерната Татьяна Ломакина,

- руководитель ​АНО «Медико-социальный центр» и Центра социального назначения «Конкордия-плюс» Владимир Масычев,

- руководитель фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом» Лариса Калинина,

- руководитель ​ООО «Современная Медицинская Служба» Ольга ​ Попова и старшая медицинская сестра организации Ивета Алферова,

- руководитель ООО «Центр медицинской техники» Александр Побудей,

- руководитель компании «Стомамедсервис» Светлана Моргунова, сиделка Татьяна Новоселова, медицинская сестра Любовь Бердникова.



