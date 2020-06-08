Не принимайте «помощь» от мошенников!

26-го мая в Вырицкий
отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Вырицы. Ей пришло сообщение со
страницы ее знакомой с предложением помощи в оформлении документов на получение
пособия от государства в размере 2500 рублей. Пенсионерка отправила ответное
сообщение с данными своего паспорта, номером и кодом безопасности банковской
карты, а затем отправляла на указанный ей мобильный номер пароли из смс-ок,
приходивших от банка. В итоге с ее карточки было списано, без малого, 20 тысяч
рублей.
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