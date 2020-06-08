Не принимайте «помощь» от мошенников!

Не принимайте «помощь» от мошенников!

Новое слово в мошенничестве: в соцсетях от имени знакомых предлагается помощь в получении пособия от государства. Получив от человека все необходимые данные – и паспортные, и банковской карты – мошенник ворует у него деньги со счета.

Рубрики : Криминал     08 Jun 2020

26-го мая в Вырицкий отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Вырицы. Ей пришло сообщение со страницы ее знакомой с предложением помощи в оформлении документов на получение пособия от государства в размере 2500 рублей. Пенсионерка отправила ответное сообщение с данными своего паспорта, номером и кодом безопасности банковской карты, а затем отправляла на указанный ей мобильный номер пароли из смс-ок, приходивших от банка. В итоге с ее карточки было списано, без малого, 20 тысяч рублей.

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