Область разрешает медосмотры и торговлю косметикой

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры в районах.

Согласно документу, Выборгский район перешел из первой («красной») зоны во вторую («желтую»).

Постановлением с 5 июня в Ленинградской области разрешена торговля парфюмерией и косметикой в первой зоне – как в торговых центрах до 36 тысяч кв.м., так и в специализированных магазинах.

Также на территории всей Ленинградской области разрешены медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту, а также тех, кто проходит медосмотры для поступления в образовательные организации.