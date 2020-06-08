Область разрешает медосмотры и торговлю косметикой

Область разрешает медосмотры и торговлю косметикой

В Ленинградской области с 5 июня разрешены медосмотры для военных и будущих студентов, а также продажа косметики и парфюмерии.

Рубрики : Общество  COVID-19     08 Jun 2020

Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее ограничительные меры в районах.

Согласно документу, Выборгский район перешел из первой («красной») зоны во вторую («желтую»).

Постановлением с 5 июня в Ленинградской области разрешена торговля парфюмерией и косметикой в первой зоне – как в торговых центрах до 36 тысяч кв.м., так и в специализированных магазинах.

Также на территории всей Ленинградской области разрешены медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту, а также тех, кто проходит медосмотры для поступления в образовательные организации.

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