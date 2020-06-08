Область разрешает медосмотры и торговлю косметикой

Внесены изменения в
постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее
ограничительные меры в районах.
Согласно документу,
Выборгский район перешел из первой («красной») зоны во вторую («желтую»).
Постановлением с 5 июня в
Ленинградской области разрешена торговля парфюмерией и косметикой в первой зоне
– как в торговых центрах до 36 тысяч кв.м., так и в специализированных
магазинах.
Также на территории всей
Ленинградской области разрешены медицинские осмотры граждан, поступающих на
военную службу по контракту, а также тех, кто проходит медосмотры для
поступления в образовательные организации.