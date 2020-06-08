ОкнаРоссии: укрась окно символом страны

Рисунок может быть
выполнен с помощью красок, наклеек или трафаретов.
Для участия в акции
необходимо опубликовать фотографию своего окна с нанесенным на него рисунком в
социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом
о своем городе, дворе, малой Родине. Если вы изобразили сердце, то, не
закрашивая его, сфотографируйте вид из окна через сердце и разместите его в
социальных сетях с хештегами акции.
Акция продлится до 12
июня.
Трафареты можно скачать
на сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области.