#ОкнаРоссии: укрась окно символом страны

#ОкнаРоссии: укрась окно символом страны

Ленинградская область присоединилась к Всероссийской акции «Окна России» в преддверии празднования Дня России — жители региона могут украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными нашей стране, области, своему городу, поселку, деревне, семье или просто изобразить на окне контуры сердца.

Рубрики : Общество     08 Jun 2020

Рисунок может быть выполнен с помощью красок, наклеек или трафаретов.

Для участия в акции необходимо опубликовать фотографию своего окна с нанесенным на него рисунком в социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. Если вы изобразили сердце, то, не закрашивая его, сфотографируйте вид из окна через сердце и разместите его в социальных сетях с хештегами акции.

Акция продлится до 12 июня.

Трафареты можно скачать на сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+