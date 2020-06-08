ОкнаРоссии: укрась окно символом страны

Рисунок может быть выполнен с помощью красок, наклеек или трафаретов.

Для участия в акции необходимо опубликовать фотографию своего окна с нанесенным на него рисунком в социальных сетях с хештегами: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. Если вы изобразили сердце, то, не закрашивая его, сфотографируйте вид из окна через сердце и разместите его в социальных сетях с хештегами акции.

Акция продлится до 12 июня.

Трафареты можно скачать на сайте комитета по молодежной политике Ленинградской области.