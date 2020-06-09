9 июня: Гатчинский район прибавил 38 COVID-пациентов

На 9 июня в Гатчинском районе подтверждено 1054 случая заболевания COVID-19, из них 38 добавились за минувшие сутки в 17-ти населенных пунктах района. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 512 человек.

В Ленинградской области в целом за сутки выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусом. На 9 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3287 человек, 947 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2321 выздоровел, 19 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+9)

- Тайцы (+5)

- Сиверский (+2)

- Вырица (+2)

- Войсковицы (+1)

- Терволово (+2)

- Большие Колпаны (+1)

- Коммунар (+5)

- Елизаветино (+1)

- Сяськелево (+1)

- Новый Свет (+2)

- Лампово (+1)

- Пижма (+1)

- Старосиверская (+1)

- Сусанино (+1)

- Семрино (+1)

- Лукаши (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 439 человек (выздоровели 225),

- п. Сиверский – 72 человека (выздоровели 49),

- п. Вырица – 70 человек (выздоровел 51),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- г. Коммунар – 47 человека (выздоровели 39),

- п. Новый Свет – 35 человека (выздоровели 24),

- п. Тайцы – 26 человек (выздоровели 13),

- д. Лампово – 17 человек (выздоровели 5),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево – по 13 человек,

- п. Дружная Горка, п. Пудость – по 12 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Терволово – 9 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, д. Малое Верево, п. Войсковицы, п. Елизаветино – по 8 человек,

- д. Белогорка, д. Большие Колпаны – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково, д. Большое Рейзино, Лукаши – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Мины, д. Жабино, д. Меньково, п. Сусанино – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Пустошка, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Новый Учхоз, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма - по 1 человеку.