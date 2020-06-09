МФЦ в мае приняли 150 тысяч обращений

Центры «Мои Документы» Ленинградской области не прекращают работать и оказывать самые важные услуги. Чаще всего в мае жители Ленинградской области обращались в центры госуслуг для регистрации недвижимости и получения сведений из ЕГРН, оформления внутреннего паспорта и СНИЛС. Популярностью пользовались новые выплаты семьям с детьми от 3 до 7 и от 3 до 16 лет, доплаты к материнскому капиталу, соцпомощь на товары детского ассортимента и малоимущим семьям. Более 15 тысяч жителей с помощью специалистов многофункциональных центров зарегистрировались в мае на портале Госуслуг.

Напомним, с 1 июня перечень предоставляемых услуг в МФЦ зависит от зоны эпидемиологической ситуации, в которой расположен многофункциональный центр. В третьей, «зеленой» зоне, МФЦ предоставляют полный перечень из 600 услуг, но по предварительной записи. В центрах госуслуг, расположенных в «красной» и «желтой» зонах, МФЦ, как и прежде, ведут прием посетителей по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. В «красной» зоне МФЦ оказывают 44 социально значимые услуги, в «желтой» зоне перечень услуг расширен до 55 наименований.

Записаться на подачу или получение документов можно на сайте mfc47.ru или по телефону отделения, в которое планируется обращение. Получить консультацию – по телефону справочной службы 8-800-500-00-47 или в социальных сетях.