Обвиняемый отправится под суд

Обвиняемый отправится под суд

Гатчинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Новой Ладоги, обвиняемого в свершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека; мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину).

Рубрики : Прокуратура     09 Jun 2020

В ходе расследования по уголовному делу установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, шеи и живота, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Позднее, обвиняемый похитил принадлежащую потерпевшему банковскую карту, с которой оплачивал покупки в магазинах на сумму более 15 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+