Обвиняемый отправится под суд

В ходе расследования по уголовному делу установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 13 ударов в область головы, шеи и живота, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Позднее, обвиняемый похитил принадлежащую потерпевшему банковскую карту, с которой оплачивал покупки в магазинах на сумму более 15 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.