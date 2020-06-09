Обвиняемый отправится под суд

Гатчинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Новой Ладоги, обвиняемого в свершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека; мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе
расследования по уголовному делу установлено, что обвиняемый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 13 ударов в
область головы, шеи и живота, причинив тем самым тяжкий вред здоровью. В
результате полученных травм потерпевший скончался.
Позднее,
обвиняемый похитил принадлежащую потерпевшему банковскую карту, с которой
оплачивал покупки в магазинах на сумму более 15 тысяч рублей.
В настоящее
время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по
существу.
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