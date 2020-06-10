Алексей Ломов: «Можно спокойно идти голосовать»

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции на избирательных участках будут созданы все условия для безопасной работы членов избирательных комиссий и участников голосования.

- Считаю правильным, что голосование по поправкам в Конституцию перенесли с апреля на июль, - делится депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов. -Тогда было только начало эпидемии, которая не позволила бы безопасно провести данное мероприятие. Сегодня накоплен опыт по борьбе с инфекцией, уже есть понимание, как обезопасить людей в общественных местах. Было достаточно времени, чтобы правильно подготовиться к процессу голосования. Областная избирательная комиссия активно закупает средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить всех участников голосования. Для обеспечения безопасности голосующих будет производится регулярная санобработка помещений, проветривание, обеспечена социальная дистанция. От других голосований нынешнее отличается еще и тем, что можно будет проголосовать досрочно в течение шести дней - до 1 июля. Часть граждан этим обязательно воспользуются. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила, что на участках будут голосовать в среднем около десяти человек в час, что вполне безопасно. Если людей соберется больше, тогда комиссия должна будет предпринять усилия, чтобы организовать голосование рядом с избирательным участком. И обязательно создать условия для нахождения людей в 1,5-2 метрах друг от друга, как и предписывают инструкции Роспотребнадзора.

Пришедшим на участки будут измерять температуру. Зачастую мы сами вовремя не можем понять, что болеем. Такая мера предусмотрена в целях безопасности.

В связи с беспрецедентными мерами по обеспечению безопасности на избирательных участках, я уверен, что можно спокойно идти голосовать по поправкам в Конституцию. Есть разные варианты голосования, и избиратель может выбрать любой для себя приемлемый.

Полная информация по работе избирательных участков и вариантах голосования скоро будет опубликована в открытом доступе. Можно будет позвонить по указанным там телефонам и заявить, каким способом избиратель готов принять участие в голосовании.