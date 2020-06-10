Гатчина откроет #окнароссии

В связи с особой эпидемиологической обстановкой праздник пройдет в режиме онлайн. Жители Гатчины и района присоединятся к флешмобу #окнароссии – разместят в окнах домов поздравление с Днем России. Фото можно будет выложить в социальной сети ВКонтакте с хештегом #ДеньРоссииГатчинскийрайон.

У спортивного комплекса «Маяк» в Гатчине откроется автокинотеатр.

На улицах Гатчины будут раздавать ленточки и флажки.

Гатчинский Дворец молодежи проведет квест «Россия - Родина моя». Регистрация участников проходит в группе в ВКонтакте Гатчинского Дворца молодёжи.

Сусанинский и Батовский Дома культуры проведут на своих официальных страницах ВКонтакте онлайн концерты, посвященный Дню России. Вырицкий культурный центр объявил конкурсное прочтение стихов про родной край.