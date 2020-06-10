Гатчина откроет #окнароссии

В
связи с особой эпидемиологической обстановкой праздник пройдет в режиме онлайн.
Жители Гатчины и района присоединятся к флешмобу #окнароссии – разместят в
окнах домов поздравление с Днем России. Фото можно будет выложить в социальной
сети ВКонтакте с хештегом #ДеньРоссииГатчинскийрайон.
У
спортивного комплекса «Маяк» в Гатчине откроется автокинотеатр.
На
улицах Гатчины будут раздавать ленточки и флажки.
Гатчинский
Дворец молодежи проведет квест «Россия - Родина моя». Регистрация участников проходит
в группе в ВКонтакте Гатчинского Дворца молодёжи.
Сусанинский
и Батовский Дома культуры проведут на своих официальных страницах ВКонтакте
онлайн концерты, посвященный Дню России. Вырицкий культурный центр объявил конкурсное
прочтение стихов про родной край.