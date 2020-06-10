Контрольная группа проверила Веревское поселение

Всего с начала апреля в Гатчинском районе было проведено более тысячи проверок. В рамках очередного рейда был осуществлен выезд на территорию Веревского сельского поселения.

Рабочая группа посетила сетевой магазин «Пятерочка», в которым были выявлены нарушения – отсутствовали ограничительные полосы, санитайзеры, к обслуживанию допускались люди без масок. По данным фактам был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 статьи 6.3. КоАП. Протокол будет передан в суд для рассмотрения.

Контрольная группа также проверила магазин цветов и салон красоты. Были сделаны замечания по ведению журнала термометрии, а также по составу дезинфицирующих средств.

В рейдах принимают участие представители администрации Гатчинского района и правительства Ленинградской области, территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому району и полиции. Маршрут рабочей группы составляется накануне выезда, исходя из обращений граждан и согласно плану, проводятся повторные проверки по факту устранения выявленных замечаний.

Кроме того, контроль за соблюдением режима самоизоляции и других требований в рамках карантина по COVID-19 осуществляют сотрудники УМВД по Гатчинскому району. За весь период действия ограничительных мер полицией составлено 390 протоколов по 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. В настоящий момент дела рассматриваются в суде.

Ежедневно проводятся выборочные проверки пассажирского транспорта на предмет соблюдения масочного режима, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.