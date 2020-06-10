Контрольная группа проверила Веревское поселение

Всего с начала
апреля в Гатчинском районе было проведено более тысячи проверок. В рамках очередного
рейда был осуществлен выезд на территорию Веревского сельского поселения.
Рабочая группа
посетила сетевой магазин «Пятерочка», в которым были выявлены нарушения –
отсутствовали ограничительные полосы, санитайзеры, к обслуживанию допускались
люди без масок. По данным фактам был составлен протокол об административном
правонарушении по ч.2 статьи 6.3. КоАП. Протокол будет передан в суд для
рассмотрения.
Контрольная
группа также проверила магазин цветов и салон красоты. Были сделаны замечания
по ведению журнала термометрии, а также по составу дезинфицирующих средств.
В рейдах
принимают участие представители администрации Гатчинского района и правительства
Ленинградской области, территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому
району и полиции. Маршрут рабочей группы составляется накануне выезда, исходя
из обращений граждан и согласно плану, проводятся повторные проверки по факту
устранения выявленных замечаний.
Кроме того,
контроль за соблюдением режима самоизоляции и других требований в рамках
карантина по COVID-19
осуществляют сотрудники УМВД по Гатчинскому району. За весь период действия
ограничительных мер полицией составлено 390 протоколов по 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ.
В настоящий момент дела рассматриваются в суде.
Ежедневно
проводятся выборочные проверки пассажирского транспорта на предмет соблюдения
масочного режима, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.