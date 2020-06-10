Президентская библиотека – ко Дню России

С этого события 1990 года начинается новый этап в истории нашей страны – создание демократического правового государства. Впоследствии 12 июня стало праздником – Днём принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, а в 2002 году за знаменательной датой официально закрепилось новое название – День России.

История российской государственности – одно из приоритетных направлений работы Президентской библиотеки. В настоящее время объём электронного фонда учреждения приближается к миллиону единиц хранения. Это уникальные материалы, которые позволяют подробно узнать о жизни нашей страны в разные исторические эпохи. Изучить их в полной мере можно не только в электронном читальном зале Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, но и при помощи центров удалённого доступа, которых на сегодняшний день открыто более 1000 в России и за рубежом.

Часть документов доступна на портале Президентской библиотеки. Особый интерес представляют четыре базовые коллекции: «Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык» и «Территория России».

В состав коллекции «Государственная власть» входят официальные и архивные документы, научные, научно-популярные и учебные издания, аналитика, фото- и кинохроника, аудио- и видеозаписи, а также документальные фильмы. Эти материалы характеризуют особенности государственной власти России, показывают, как развивались её отдельные ветви и органы. Кроме того, в подборке содержатся ценные сведения о жизни и работе ряда государственных деятелей.

Как известно, любая страна – это прежде всего люди, которые в ней живут. В коллекции «Российский народ» люди представлены как главная ценность государства, как движущая сила истории. Особое место в коллекции занимают биографические материалы о различных деятелях российской истории и культуры.

Безусловно, одна из основ государственности и культуры нашей страны – это русский язык. В одноимённой коллекции собраны материалы, отражающие основные этапы исторического развития языка, а также рукописи и публикации памятников русской письменности, архивные дела, научные работы, словари и справочники, учебные пособия.

Наша страна занимает значительную часть карты мира. Её рубежи определялись на протяжении нескольких столетий. Об этом повествует коллекция «Территория России». В состав подборки вошли географические материалы, фотографии и архивные документы, которые рассказывают о территории не только современной России, но и стран, входивших в состав империи до 1917 года и в СССР.

По каким правилам живёт сейчас и жило раньше Российское государство, можно узнать благодаря специальной коллекции «Конституция – Основной закон». Подборка содержит проекты и полные тексты всех конституций нашей страны в разные эпохи. Непосредственно в выставочном зале Президентской библиотеки хранится единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентом Дмитрием Медведевым в день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года. Электронная копия этого документа также доступна на портале учреждения. Кроме того, зал Конституции можно посетить из любой точки мира благодаря 3D-туру, который представлен в «Электронном музее конституционной истории России».

Становлению и развитию в России института президентства посвящён проект «Президентская летопись». Так, на портале организации можно посмотреть фильмы «Символы президентской власти», «Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Архив Президента Российской Федерации» и «Обращаюсь к Президенту».

Электронный ресурс Президентской библиотеки подробно рассказывает и об официальных символах нашей страны: фильмы трилогии «Государственные символы России» посвящены каждому из них – гербу, гимну и флагу.

Президентская библиотека также представляет собой мультимедийный многофункциональный культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр. Важными задачами учреждения являются информационное обеспечение органов государственной власти, а также технологическое и организационное сопровождение международных, федеральных и региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.