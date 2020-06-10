Президентская библиотека – ко Дню России

С этого события 1990 года
начинается новый этап в истории нашей страны – создание демократического
правового государства. Впоследствии 12 июня стало праздником – Днём принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, а в 2002 году
за знаменательной датой официально закрепилось новое название – День России.
История российской
государственности – одно из приоритетных направлений работы Президентской
библиотеки. В настоящее время объём электронного фонда учреждения приближается
к миллиону единиц хранения. Это уникальные материалы, которые позволяют подробно
узнать о жизни нашей страны в разные исторические эпохи. Изучить их в полной
мере можно не только в электронном читальном зале Президентской библиотеки в
Санкт-Петербурге, но и при помощи центров удалённого доступа, которых на
сегодняшний день открыто более 1000 в России и за рубежом.
Часть документов доступна
на портале Президентской библиотеки. Особый интерес представляют четыре базовые
коллекции: «Государственная власть», «Российский народ», «Русский язык» и
«Территория России».
В состав коллекции «Государственная власть» входят
официальные и архивные документы, научные, научно-популярные и учебные издания,
аналитика, фото- и кинохроника, аудио- и видеозаписи, а также документальные
фильмы. Эти материалы характеризуют особенности государственной власти России,
показывают, как развивались её отдельные ветви и органы. Кроме того, в подборке
содержатся ценные сведения о жизни и работе ряда государственных деятелей.
Как известно, любая
страна – это прежде всего люди, которые в ней живут. В коллекции «Российский народ» люди представлены
как главная ценность государства, как движущая сила истории. Особое место в
коллекции занимают биографические материалы о различных деятелях российской
истории и культуры.
Безусловно, одна из основ
государственности и культуры нашей страны – это русский язык. В одноимённой
коллекции собраны материалы, отражающие основные этапы исторического развития
языка, а также рукописи и публикации памятников русской письменности, архивные
дела, научные работы, словари и справочники, учебные пособия.
Наша страна занимает
значительную часть карты мира. Её рубежи определялись на протяжении нескольких
столетий. Об этом повествует коллекция «Территория
России». В состав подборки вошли географические материалы, фотографии и
архивные документы, которые рассказывают о территории не только современной
России, но и стран, входивших в состав империи до 1917 года и в СССР.
По каким правилам живёт
сейчас и жило раньше Российское государство, можно узнать благодаря специальной
коллекции «Конституция – Основной
закон». Подборка содержит проекты и полные тексты всех конституций нашей
страны в разные эпохи. Непосредственно в выставочном зале Президентской
библиотеки хранится единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции
Российской Федерации, подаренная Президентом Дмитрием Медведевым в день
открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года. Электронная копия этого
документа также доступна на портале учреждения. Кроме того, зал Конституции
можно посетить из любой точки мира благодаря 3D-туру, который представлен в
«Электронном музее конституционной истории России».
Становлению и развитию в
России института президентства посвящён проект «Президентская летопись». Так,
на портале организации можно посмотреть фильмы «Символы президентской власти»,
«Личная библиотека Президента Российской Федерации», «Архив Президента
Российской Федерации» и «Обращаюсь к Президенту».
Электронный ресурс
Президентской библиотеки подробно рассказывает и об официальных символах нашей
страны: фильмы трилогии «Государственные символы России» посвящены каждому из
них – гербу, гимну и флагу.
Президентская библиотека
также представляет собой мультимедийный многофункциональный
культурно-просветительский, научно-образовательный и
информационно-аналитический центр. Важными задачами учреждения являются
информационное обеспечение органов государственной власти, а также
технологическое и организационное сопровождение международных, федеральных и
региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.