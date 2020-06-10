В Ленобласти назначены выборы губернатора

В Ленобласти назначены выборы губернатора

Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали за назначение выборов губернатора региона.

Рубрики : Власть     10 Jun 2020

Данное решение необходимо в связи с заканчивающимся сроком полномочий действующего главы региона

Единый день голосования во всех российских регионах - 13 сентября.

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