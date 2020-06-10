В Ленобласти назначены выборы губернатора

Данное
решение необходимо в связи с заканчивающимся сроком полномочий действующего
главы региона
Единый
день голосования во всех российских регионах - 13 сентября.
Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области проголосовали за назначение выборов губернатора региона.
Данное
решение необходимо в связи с заканчивающимся сроком полномочий действующего
главы региона
Единый
день голосования во всех российских регионах - 13 сентября.
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