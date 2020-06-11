Число самозанятых растёт

Новый налог на профессиональный доход введен в Ленинградской области с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 10575 жителей региона оформили статус самозанятых. Задача по регистрации самозанятых реализуется в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Самозанятые с доходом не более 2,4 млн рублей в год освобождены от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость, но при этом обязаны платить налог в 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам, и 6% — при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Этот статус позволяет гражданам, не зарегистрировавшим свой статус в качестве индивидуального предпринимателя, работать легально и брать кредиты в банках.

В период введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Ленинградской области было принято решение о поддержке самозанятых выплатами в размере 7000 рублей в апреле и мае и единовременно по 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На сегодняшний день произведены выплаты 1124 самозанятым на общую сумму 7 млн 868 тысяч рублей и на 431 ребенка в размере 2 миллиона 155 тысяч рублей.

Также самозанятые в Ленинградской области могут воспользоваться федеральной мерой поддержки в сумме одного МРОТ – 12 130 рублей, эти средства можно будет направить на уплату налога в 2020 году.

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