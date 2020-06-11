Федеральное софинансирование детской больнице

Разговор прошел в рамках рабочей встречи в режиме видеоконференции.

«Наша детская больница находится на территории Петербурга в здании 1876 года и разместить современное оборудование там очень сложно, – пояснил губернатор. – Я прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение правительству рассмотреть возможность софинансирования. Это знаковый объект».

На строительство здания планируется направить 12 млрд рублей.

Глава государства оценил важность строительства новой больницы и добавил, что направит вопрос о софинансировании проекта курирующему вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

Напомним, строительство больнично-поликлинического комплекса с диагностикой и лабораторными отделениями в Сертолово ведется в два этапа. Первый этап был начат два года назад и будет введен в августе этого года. Он включает взрослую и детскую поликлиники, а также диагностический центр. Бюджет первого этапа составил 3,2 млрд рублей.