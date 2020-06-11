Федеральное софинансирование детской больнице

Разговор прошел в
рамках рабочей встречи в режиме видеоконференции.
«Наша детская
больница находится на территории Петербурга в здании 1876 года и разместить
современное оборудование там очень сложно, – пояснил губернатор. – Я прошу вас,
Владимир Владимирович, дать поручение правительству рассмотреть возможность
софинансирования. Это знаковый объект».
На строительство
здания планируется направить 12 млрд рублей.
Глава государства
оценил важность строительства новой больницы и добавил, что направит вопрос о
софинансировании проекта курирующему вице-премьеру правительства России Татьяне
Голиковой.
Напомним, строительство
больнично-поликлинического комплекса с диагностикой и лабораторными отделениями
в Сертолово ведется в два этапа. Первый этап был начат два года назад и будет
введен в августе этого года. Он включает взрослую и детскую поликлиники, а
также диагностический центр. Бюджет первого этапа составил 3,2 млрд
рублей.