Летний лагерь «Маяк» готов к приёму детей!

Вырицу Александр Дрозденко посетил 9 июня, за несколько дней до вероятного открытия лагеря «Маяк». В состав специальной комиссии также вошли главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк и председатель областного комитета по образованию Сергей Тарасов. Их сопровождали руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

Миндальное дерево на Аллее Славы

Этого визита в «Маяке» ждали с огромным нетерпением, ведь лагерь уже практически полностью готов к открытию. По территории высоких гостей провел директор «Маяка» Андрей Заикин. Знакомство с лагерем члены комиссии начали с одного из самых важных объектов — медицинского кабинета, расположенного в административном корпусе. Врач, как и положено в условиях нынешней эпидемиологической обстановки, измерил губернатору температуру бесконтактным способом, после чего тот «получил допуск» на посещение всей территории лагеря.

Первым делом Александру Дрозденко представили вожатых, в роли которых в «Маяке» традиционно выступают старшекурсники педагогических учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ребята отрапортовали о своей полной готовности к работе с детьми.

Одной из новых достопримечательностей летнего лагеря «Маяк» в недалеком будущем станет Аллея Славы, на которой уже выстроились в ряд портреты выдающихся людей России. Первое деревце на этой аллее — саженец редкого в наших краях миндаля — предложили посадить именно губернатору Ленинградской области, что Александр Юрьевич и сделал с огромным удовольствием.

Комиссия во главе с губернатором осмотрела тренировочный зал, жилые корпуса, центр рукоделия, конференц-зал, летнюю сцену, спортивные площадки. Пройдясь по зеленому газону футбольного поля, губернатор не удержался и разыграл мяч, забив первый гол в «Маяке» в этом летнем сезоне.

Одним из самых важных объектов для областной комиссии, конечно же, стала столовая. Большая, светлая, просторная, она, похоже, произвела на членов комиссии благоприятное впечатление. Александр Дрозденко и Ольга Историк заглянули в святая святых любого общепита — на кухню, где оценили современное оборудование и готовность поваров к непрерывной варке-парке-жарке вкусных и полезных блюд для юных растущих организмов.

Во время путешествия по территории лагеря Андрей Заикин рассказал губернатору от том, как в «Маяке» проходят летние смены. Этот лагерь не зря называют не только оздоровительным, но и образовательным центром. Помимо физкультурно-оздоровительной, здесь реализуются сразу несколько образовательных программ — художественно-эстетическая, социально-педагогическая, информационно-технологическая и эколого-биологическая.

Летний отдых в режиме обсервации

Закончив осмотр лагеря, высокая комиссия посовещалась и вынесла долгожданное решение - «Маяк» откроется 15 июня!

Как считает Александр Дрозденко, в ДОЛ «Маяк» проведены все необходимые работы по соблюдению санитарных норм в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. В столовой подготовлены столы на два человека каждый, в жилых комнатах предусмотрено меньшее количество проживающих. Переделаны общественные туалеты и душевые, везде находятся дозаторы с антисептиком. Дополнительно подготовлено несколько уличных площадок, чтобы большинство мероприятий, по возможности, проходили на открытом воздухе.

- Детский оздоровительный лагерь «Маяк» готов к приему детей, - считает и главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк. - Во-первых, он имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, и его работа соответствует действующему законодательству. На сегодняшний день администрация лагеря выполнила все необходимые условия для того, чтобы принять детей в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

- Понятно, что мы находимся сегодня в сложной ситуации, и принять решение об открытии детского оздоровительного лагеря — это не просто подписать соответствующее распоряжение, - отметил Александр Дрозденко. - Очень важно, чтобы каждый лагерь был готов работать в современных условиях, учитывая повышенные требования Роспотребнадзора. Поэтому мы приняли, на мой взгляд очень правильное решение: 15 июня у нас откроется пять детских летних лагерей, которые находятся в государственной собственности Ленинградской области.

Все эти пять площадок подготовлены для того, чтобы принимать детей и работать в режиме обсервации. Каждый приезжающий сюда ребенок должен будет пройти полноценное медицинское тестирование. После этого все, кто войдет в лагерь в день заезда, включая обслуживающий персонал и вожатых, будут находиться здесь всю смену, не выходя за территорию лагеря. Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность детей.

- Роспотребнадзор будет наблюдать за тем, как мы запустим наши площадки, — подчеркнул глава региона. - От того, как мы отработаем первые 15 дней, будет зависеть, как пойдет летняя оздоровительная кампания по всей Ленинградской области. Причем речь идет не только для государственных и муниципальных детских учреждений. У нас на территории Ленинградской области работает всего 610 детских лагерей разных форм собственности.

Как рассказал Александр Дрозденко, на первую смену, которая продлится 21 день, во все пять детских лагерей региона приедут воспитанники ресурсных центров и детских домов. Один из лагерей примет детей сотрудников государственных медицинских учреждений. Ввиду необходимости сокращения количества детей в лагере в связи с эпидемиологической обстановкой, ребят в лагерях будет в два раза меньше, чем обычно. Максимальное количество занятий, исходя из погодных условий, рекомендовано проводить на улице.

Оздоровительную кампанию для детей других категорий в учреждениях всех форм собственности предполагается начать в июле.

- Оздоровительную летнюю кампанию в полном объеме мы сможем начать не раньше, чем будут достигнуты нормальные эпидемиологические показатели, - подчеркнула Ольга Историк. - Методические рекомендации, разработанные в этом году для летних лагерей, достаточно жесткие. Но они обоснованы и содержат в себе все необходимые условия для работы лагерей в условиях сложившейся ситуации.

Основные из этих требований — работа лагерей в режиме обсервации, снижение их наполняемости наполовину, усиление дезинфекционного режима, установка дополнительных диспенсеров, обработка всех помещений, столовых и инвентаря, использование рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха. Все эти мероприятия направлены на недопущение распространения инфекции именно внутри лагеря.

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А в лагере «Маяк» в Вырице теперь уже с уверенностью ждут детей, завершая последние приготовления к первой летней смене. Напомним, детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» работает с 2003 года. На его базе созданы три филиала: «Орион» (Тихвинский район), «Восток» (Бокситогорский район) и «Сокол» (Выборгский район). Ежегодно в «Маяке» отдыхает более 3 тысяч детей, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети и подростки из спортивных и творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.