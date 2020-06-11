Мемориальному парку «Строганов Мост» – быть!

Мемориальный парк «Строганов Мост» в поселке Сиверский заложен на месте захоронения советских граждан, замученных в концлагере и расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Автор проекта памятника — гатчинский архитектор Юрий Кинцурашвили. Памятник в виде белокаменного поминального креста был открыт 22 июня 2009 года на территории исторического района Строганов Мост, где, начиная с первого дня оккупации Сиверской, проходили пытки и расстрелы.

У истоков создания мемориального парка «Строганов Мост» стоит жительница поселка Сиверский, руководитель социального проекта «Эстафета поколений» Алла Савицкая. На протяжении многих лет созданная ею инициативная группа борется за благоустройство мемориала, привлекая к этому добровольцев. Долгие годы местные власти не могли в полный рост поддержать эту идею из-за отсутствия средств.

Только в 2018 году дело сдвинулось с мертвой точки. В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена общественная территория памятника-мемориала «Строганов Мост». Произведены такие работы, как обустройство парковочной площадки, набивной дорожки из гранитного отсева, ремонт покрытия дорожки вокруг мемориала, установка информационных щитов и малых архитектурных форм, освещение памятника.

Для дальнейшего развития мемориального парка был необходим проект. В 2019 году Людмила Нещадим нашла спонсора для разработки проекта мемориального парка «Строганов Мост». Проект был выполнен!

В 2020 году за мемориальный парк «Строганов Мост» взялись всерьез. 24 мая 2020 года руками волонтеров, давних друзей парка - Виктора Суркова, Владимира Шабанова, Миши Фомушкина, Ильи Савицкой, Аллы Савицкой - была высажена березовая аллея по проекту мемориального парка.

30 мая волонтерская группа «Движение добрых дел», прибыв в парк со своей техникой, организовала окос наиболее благоустроенной и посещаемой территории парка. В этот день здесь трудились и глава администрации Д.С. Румянцев, и директор муниципального предприятия И.Н. Внуков, и предприниматель М.Ю. Юренков со своими сотрудниками, и бывший заместитель главы администрации поселения В.А. Гуляев.

В распоряжении редакции газеты «Гатчинской правды» есть обращение к главе Сиверского поселения Александру Макарову от Аллы Савицкой - с просьбой не оставлять начатое благое дело.

«В год 75-летия Великой Победы создание памятника-мемориала «Строганов Мост» на месте массовых расстрелов советских граждан стало делом и заботой Сиверской администрации, - напоминает в своем обращении Алла Ефимовна. - Необходимо решить две задачи: во-первых, обеспечивать содержание парка в достойном состоянии; во-вторых, благоустроить всю территорию, согласно проекту. По истечении 15 лет первая задача, наконец, решена - начата новая жизнь парка. В бюджет Сиверского городского поселения впервые заложены средства на его содержание...

Вторая задача: необходимо благоустроить 2,5 гектара парковой территории, проводить санитарные рубки, прореживание, удаление низкосортных кустарников, пересадку деревьев на проектное место. Помочь администрации выполнять эти работы может общественность».

С просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг мемориала «Строганов Мост», мы обратились к главе администрации Сиверского поселения Дмитрию Румянцеву. Как заверил нас Дмитрий Сергеевич, власти поселения продолжат поддерживать проект, реализуя его поэтапно.

- Эскизный проект по мемориальному парку «Строганов мост» появился в 2019 году, - напомнил Дмитрий Румянцев. - С проектно-сметной документацией мы обратились в комитет по культуре Ленинградской области, попросив выделить нам средства на его реализацию. Однако нам, к сожалению, отказали. Пришлось обратиться за помощью к спонсорам. Мы благодарим за поддержку «Ленинградские теплосети», которые выделили нам средства непосредственно на реставрацию памятника (порядка 230 тысяч рублей).

Спонсорские деньги (430 тысяч рублей) также выделила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. На эти деньги будут произведены работы на месте захоронения павших. Среди них - установка бетонной конструкции «Стена скорби», мощение площадки вокруг памятного камня, мощение пешеходных дорожек, ведущих от места захоронения к мемориалу. Эти пункты проекта парка «Строганов Мост» мы постараемся выполнить уже этим летом.

По словам Дмитрия Румянцева, не будет оставлена без внимания и часть проекта, связанная с озеленением.

- В вопросах озеленения нам очень активно помогает ландшафтный дизайнер Тимофей Ахтырский, - говорит Дмитрий Сергеевич. - Он консультирует нас, какие деревья здесь можно пересаживать и куда, помогает создавать ландшафтные композиции.

Как рассказал Дмитрий Румянцев, на базе администрации поселения регулярно собирается рабочая группа, в которую входят глава администрации, глава поселения Александр Макаров, депутат ЗАКСа Людмила Тептина, Алла Савицкая.

- На каждой такой встрече мы определяем первоочередные задачи, связанные с парком «Строганов Мост», и разрабатываем стратегию их решения, - говорит глава администрации Сиверского поселения.



