В Кобринском поселении отметили День эколога

В Кобринском поселении отметили День эколога

В Кобринском поселении 6 июня прошел субботник, приуроченный к Дню эколога.

Рубрики : Общество     11 Jun 2020

В субботнике приняли участие сотрудники местной администрации, жители поселения, а также гости из Гатчины и Санкт-Петербурга. Совместными усилиями они очистили от мусора участок леса, поля, дороги и ручья у деревни Руново. Всего было собрано около 50 мешков мусора и большое количество крупногабаритных отходов – диваны, пленка, телевизоры, остатки сайдинга и многое другое. Компания «Новый Свет – ЭКО» предоставила крупногабаритную пухту, а администрация выделила трактор, чтобы отправить весь собранный мусор на полигон.

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