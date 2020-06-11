В Кобринском поселении отметили День эколога

В
субботнике приняли участие сотрудники местной администрации, жители поселения,
а также гости из Гатчины и Санкт-Петербурга. Совместными усилиями они очистили
от мусора участок леса, поля, дороги и ручья у деревни Руново. Всего было собрано
около 50 мешков мусора и большое количество крупногабаритных отходов – диваны,
пленка, телевизоры, остатки сайдинга и многое другое. Компания «Новый Свет –
ЭКО» предоставила крупногабаритную пухту, а администрация выделила трактор,
чтобы отправить весь собранный мусор на полигон.
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