Сергей Бебенин поздравляет ленинградцев с Днем России!

- Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете, положившая начало новому этапу развития России, - напомнил Сергей Михайлович. - В документе был провозглашен приоритет Конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, и необходимость существенного расширения прав регионов. В Декларации было указано, что она является основой для разработки новой Конституции.

Свое официальное новое название - День России - праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ, а впервые отмечался 12 июня 1995 года. Сегодня это большой патриотический праздник, символ гражданского мира и согласия, гордости за родную землю, сопричастности с ее историческим прошлым.

Из-за пандемии коронавируса было перенесено голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции России. 1 июля у россиян появится уникальная возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Свыше 90% россиян знают о Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, из которых 60% планируют принять участие в самом голосовании. Жители РФ наконец-то посмотрят, что такое Конституция, а также какие права и обязанности она гарантирует. Кроме того, россияне сами смогут изучить все поправки. Не надо что-то читать в интернете, надо просто самим с ними ознакомиться. Посмотрел, что предлагают, включил голову и проголосовал. На самом деле, порядка 90% предложений затрагивают простых людей. Каждый решает, нужны ему такие поправки или нет.