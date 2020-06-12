Сергей Бебенин поздравляет ленинградцев с Днем России!

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Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о
государственном суверенитете, положившая начало новому этапу развития России, -
напомнил Сергей Михайлович. - В документе был провозглашен приоритет
Конституции и законов российской республики над законодательными актами
Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий
и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной
и судебной властей, и необходимость существенного расширения прав регионов. В
Декларации было указано, что она является основой для разработки новой
Конституции.
Свое
официальное новое название - День России - праздник получил лишь 1 февраля 2002
года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ, а впервые
отмечался 12 июня 1995 года. Сегодня это большой патриотический праздник,
символ гражданского мира и согласия, гордости за родную землю, сопричастности с
ее историческим прошлым.
Из-за
пандемии коронавируса было перенесено голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституции России. 1 июля у россиян появится уникальная
возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Свыше
90% россиян знают о Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, из
которых 60% планируют принять участие в самом голосовании. Жители РФ наконец-то
посмотрят, что такое Конституция, а также какие права и обязанности она
гарантирует. Кроме того, россияне сами смогут изучить все поправки. Не надо
что-то читать в интернете, надо просто самим с ними ознакомиться. Посмотрел,
что предлагают, включил голову и проголосовал. На самом деле, порядка 90%
предложений затрагивают простых людей. Каждый решает, нужны ему такие поправки
или нет.