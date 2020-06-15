Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт

На сайте Сбербанка в
разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где
любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер
телефона или сайт злоумышленникам. Результатом
проверки является оценка риска того или иного реквизита и
соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив
простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического
сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили
злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные
организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке
подобных звонков.
Таким образом, ресурс
поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и
значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты
клиентов от киберпреступников.
Станислав Кузнецов,
заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«На сегодняшний день
среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с
использованием социальной инженерии. В частности, очень распространено
телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний
вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными
средствами. С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 млн жалоб
клиентов на попытки телефонного мошенничества. Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину
без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять
и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей
страны».
Александр Базиян, пресс-служба Сбербанка