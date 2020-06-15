Квартиры для врачей за счет бюджета

«Мы сейчас начнем
разрабатывать большую серьезную программу для молодых врачей, которые приезжают
работать в поселения нашего региона. Им должна быть предоставлена служебная
квартира с возможностью приватизации через 10 лет. Причем, семейные врачи
смогут получить такое жилье уже через три года, а одинокие – после пяти лет
работы. Это связано с тем, что семейные пары быстрее прикипают к территории и
оседают там, образуя семейные династии», – отметил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов
исполнительной власти.
Глава региона дал
поручение заместителю председателя правительства Ленинградской области –
председателю комитета финансов Роману Маркову подготовить предложения по
финансированию приобретение жилья. Предполагается, что приобретение квартир
будет за счет областного и муниципального бюджетов в соотношении 75/25.
Напомним, в Ленинградской
области существует ряд мер и программ для поддержки медицинских работников. А
именно, целевое обучение, предусматривающее выплату именных стипендий от 5 до
10 тысяч рублей. Единовременное пособие для молодых специалистов, впервые
поступивших на работу: для врачей – 100 тыс. руб., для средних медицинских
работников – 50 тыс. руб.
Также для молодых
специалистов установлена ежегодная единовременная выплата в размере 56,5 тыс.
руб. (ежегодно в течение 3 лет при условии продолжения работы).
В целях социальной
поддержки медицинских работников дефицитных специальностей установлены
ежегодные выплаты в размере 120 тыс. руб.
В рамках программы
«Земский доктор» с 2020 года для подразделений медицинских организаций,
находящихся на труднодоступных территориях, размер выплаты составляет 1,5 млн
руб. для врача и 750 тыс. руб. для фельдшера.
Средние медицинские
работники в возрасте до 50 лет, приехавшие в сельский населенный пункт,
получают единовременные компенсационные выплаты в размере 345 тыс. руб.