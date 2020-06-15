Квартиры для врачей за счет бюджета

«Мы сейчас начнем разрабатывать большую серьезную программу для молодых врачей, которые приезжают работать в поселения нашего региона. Им должна быть предоставлена служебная квартира с возможностью приватизации через 10 лет. Причем, семейные врачи смогут получить такое жилье уже через три года, а одинокие – после пяти лет работы. Это связано с тем, что семейные пары быстрее прикипают к территории и оседают там, образуя семейные династии», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

Глава региона дал поручение заместителю председателя правительства Ленинградской области – председателю комитета финансов Роману Маркову подготовить предложения по финансированию приобретение жилья. Предполагается, что приобретение квартир будет за счет областного и муниципального бюджетов в соотношении 75/25.

Напомним, в Ленинградской области существует ряд мер и программ для поддержки медицинских работников. А именно, целевое обучение, предусматривающее выплату именных стипендий от 5 до 10 тысяч рублей. Единовременное пособие для молодых специалистов, впервые поступивших на работу: для врачей – 100 тыс. руб., для средних медицинских работников – 50 тыс. руб.

Также для молодых специалистов установлена ежегодная единовременная выплата в размере 56,5 тыс. руб. (ежегодно в течение 3 лет при условии продолжения работы).

В целях социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей установлены ежегодные выплаты в размере 120 тыс. руб.

В рамках программы «Земский доктор» с 2020 года для подразделений медицинских организаций, находящихся на труднодоступных территориях, размер выплаты составляет 1,5 млн руб. для врача и 750 тыс. руб. для фельдшера.

Средние медицинские работники в возрасте до 50 лет, приехавшие в сельский населенный пункт, получают единовременные компенсационные выплаты в размере 345 тыс. руб.