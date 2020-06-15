Стартовала онлайн-викторина о переписи населения

На старт! Предстоящая Всероссийская перепись населения станет первой цифровой переписью в истории страны, поэтому вполне логично, что и викторина, посвященная переписи, пройдет в интернете. Итак, онлайн-игра «Россия: люди, цифры, факты» началась сегодня, 15 июня, на сайте ВПН-2020.

Это уже вторая игра из серии интеллектуальных состязаний на тему Всероссийской переписи населения. В викторине 85 вопросов — по количеству российских регионов. Все вопросы так или иначе связаны с переписью населения, статистикой, интересными фактами о республиках, краях и областях нашей страны, а также историей проведения прошлых переписей населения.

Внимание! Для участия в состязании нужно зарегистрироваться на сайте strana2020.ru, заполнив специальную форму и указав адрес электронной почты. Затем ответить на предложенные вопросы. Ответы будут приниматься до 11:00 по московскому времени 19 июня. Тремя победителями станут те, кто максимально быстро даст правильные ответы на наибольшее количество вопросов. Сумма денежного приза каждому победителю составляет 7000 рублей.

Марш! Правильные ответы на вопросы интеллектуальной игры и имена победителей будут опубликованы на сайте ВПН-2020 не позднее чем через семь дней с момента старта игры. Информация о времени проведения следующих викторин будет опубликована на сайте Всероссийской переписи населения и на страницах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.