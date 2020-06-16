О поправках в Конституцию расскажут волонтёры

О поправках в Конституцию расскажут волонтёры

Ленинградские волонтеры Конституции приступили к работе на участках.

Рубрики : Общество     16 Jun 2020

Активисты рассказывают ленинградцам о подготовке к общероссийскому голосованию, предлагаемых поправках в основной закон государства и о том, как в этом году будет проходить голосование.

Напоминаем, что во всех районах Ленинградской области работают информационные пункты – всего 22 участка. В регионе волонтерами Конституции стали 1083 человека. В рамках подготовки к работе с избирателями, добровольцы прошли обучение.

В Гатчине информационные пункты работают в ТРК "Пилот" (ул. Генерала Кныша, 2А) и ТРК "Кубус" (Пушкинское шоссе, 15).

В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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