О поправках в Конституцию расскажут волонтёры

Активисты рассказывают ленинградцам о подготовке к общероссийскому голосованию, предлагаемых поправках в основной закон государства и о том, как в этом году будет проходить голосование.

Напоминаем, что во всех районах Ленинградской области работают информационные пункты – всего 22 участка. В регионе волонтерами Конституции стали 1083 человека. В рамках подготовки к работе с избирателями, добровольцы прошли обучение.

В Гатчине информационные пункты работают в ТРК "Пилот" (ул. Генерала Кныша, 2А) и ТРК "Кубус" (Пушкинское шоссе, 15).

В целях профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты.