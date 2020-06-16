О поправках в Конституцию расскажут волонтёры

Активисты рассказывают
ленинградцам о подготовке к общероссийскому голосованию, предлагаемых поправках
в основной закон государства и о том, как в этом году будет проходить
голосование.
Напоминаем, что во всех
районах Ленинградской области работают информационные пункты – всего 22
участка. В регионе волонтерами Конституции стали 1083 человека. В рамках
подготовки к работе с избирателями, добровольцы прошли обучение.
В Гатчине информационные пункты работают в ТРК "Пилот" (ул. Генерала Кныша, 2А) и ТРК "Кубус" (Пушкинское шоссе, 15).
В целях профилактики
заболевания коронавирусной инфекцией, волонтеры обеспечены средствами
индивидуальной защиты.